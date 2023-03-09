"Weedzao", o capixaba bicampeão mundial e fenômeno no Free Fire

Ernani Perim, de 28 anos, mais conhecido como "Weedzao", faz lives sobre Free Fire e se destaca mundialmente na modalidade Crédito: Redes sociais

Se nos esportes, o atleta capixaba de maior sucesso da atualidade é atacante Richarlison , do Tottenham, da Inglaterra, no eSports o Espírito Santo também é muito bem representado. Na verdade, o ES tem na figura do gamer Ernani Perim, de 28 anos, ou melhor, "Weedzao", um dos expoentes mundiais nos esportes eletrônicos.

4,4 milhões de seguidores acompanham os conteúdos produzidos por Weedzao distribuídos em diferentes plataformas. Natural de Conceição da Barra , no Norte capixaba, o atleta é um fenômeno nas redes sociais, muito por conta do bicampeonato mundial de Free Fire, um dos jogos virtuais de maior popularidade. O resumo disso tudo:acompanham os conteúdos produzidos por Weedzao distribuídos em diferentes plataformas.

Antes de se tornar um fenômeno na modalidade, ele trabalhava como garçom e os jogos eletrônicos tinham espaço apenas nas horas de lazer. Nelas, Ernani jogava com um notebook velho e usando a internet de um amigo vizinho.

O início de tudo

Foi durante uma live de uma competição amadora, em 2019, que ele se destacou. As habilidades do jogador chamaram tanta atenção que os outros participantes acusaram ele de roubar no jogo e denunciaram para a Garena, desenvolvedora do jogo Free Fire.

"Eu fui banido depois que outros jogadores me denunciaram por acharem que eu estava usando hacks (métodos de trapaça)", conta. O que parecia ser o fim de tudo, foi na verdade uma oportunidade para Weedzao transformar o hobby em profissão.

Weedzao jogava Free Fire como um hobby, mas o destaque no game o elevou ao status de "fenômeno" Crédito: Redes sociais

"As pessoas ficaram curiosas para saber se eu realmente estava roubando, e quando viram que não, queriam saber como eu fazia para jogar bem. Eu criei um canal e comecei a mostrar, isso atraiu muita gente" Weedzão - Influenciador

Desconfiança da família

Ele conta que só deixou o emprego depois que percebeu que conseguiria ganhar dinheiro com o jogo online. Mas foi um início difícil, em que ele não tinha muito apoio da família. “No começo eu não tive muito apoio. Achavam que eu estava brincando”, relembra o influencer.

Weedzao já foi embaixador do time de esportes eletrônicos do Flamengo no Free Fire Crédito: Acervo pessoal

Das competições amadoras ele passou para o profissional. Weedzao já foi embaixador do time do Flamengo e também jogou pelo Corinthians. Pelas equipes, conquistou dois títulos mundiais, ambos em 2019.

Em 21 de setembro do mesmo ano, ele representou o Brasil no mundial Streamers Showdown, que ocorreu em Bangkok, na Tailândia, e levou o troféu para casa.

Weedzao representou o Brasil e ganhou o mundial Streamers Showdown, que ocorreu em Bangkok, na Tailândia, em 2019 Crédito: Acervo pessoal

Meses depois, mais precisamente em 16 de novembro, mais um título. Dessa vez, pelo Corinthians, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro , fazendo com que o time se consagrasse como o primeiro time brasileiro campeão mundial da modalidade.

Também em 2019, Weedizao foi campeão mundial pelo Corinthians, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro Crédito: Acervo pessoal

Rotina pesada

E quem (ainda) pensa que a vida de um gamer é fácil comparada com a carga de treinos de atletas "convencionais", se engana. “É realmente uma rotina de atleta. "Nós treinamos cerca de 18 horas por dia, todos os dias. Temos uma equipe com treinador, psicólogo e nutricionista”, conta Weedzao.

Atualmente, ele não joga mais profissionalmente e mora em Linhares, no Norte do Estado, com a esposa, Sabrina Perim, de 33 anos, e os dois filhos, Henrique de 10 anos, e o pequeno Rael de pouco mais de 3 meses.

Influencer

Com o sucesso que fez, Weedzao conquistou milhões de seguidores nas redes sociais e agora trabalha somente como influencer. No Instagram são mais de 4,4 milhões de seguidores, entre eles alguns famosos como o jogador Richarlison, o comediante Whindersson Nunes, e também o cantor Mc Guimê, um dos participantes do Big Brother Brasil 2023.

No Youtube, onde tem 1,24 milhões de inscritos, ele faz lives diárias, promovendo campeonatos próprios, e utiliza as redes para apoiar o crescimento do cenário de eSports brasileiro.

No Youtube, Weedzao já foi condecorado pelo canal por atingir a marca de 1 milhão de inscritos Crédito: Redes sociais

"O jogo representa muito coisa para mim. Hoje em dia eu vivo graças a o que ele me proporcionou. Não jogo mais como profissional, mas tento usar a minha influência para descobrir e dar oportunidades para novos talentos no Free Fire" Weedzão - Influenciador

E para os jovens que estão começando e querem uma carreira nos esportes eletrônicos aconselha: “É possível viver disso. Mas não pode deixar de estudar e trabalhar, não dá para deixar os princípios de lado. Se você quer ser profissional, treine muito. Assista vídeos de quem é referência, veja como essa pessoa joga. Não tem idade. É possível conquistar o seu espaço”, afirma.

O que é o Free Fire?

Sucesso no Brasil e no mundo, o Free Fire foi desenvolvido pela Garena, empresa de Singapura, e chegou para os jogadores brasileiros em agosto de 2017. O Free Fire é um jogo “Battle Royale”, gênero de jogos de sobrevivência em que vence o último jogador que permanecer vivo na arena.

Nele os jogadores que caem em uma ilha à procura de armas para eliminar os demais players e equipamentos para aumentar o tempo de sobrevivência na partida.