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Show no céu

Prova britânica e Copa do Mundo de Parapente agitam Castelo em março

Competições internacionais vão movimentar a região da Rampa de Ubá, famosa no Estado para a realização provas de voo livre

Publicado em 07 de Março de 2023 às 11:05

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 mar 2023 às 11:05
Mais de 200 competidores são esperados entres 8 e 25 de março para as competições de voo livre
Mais de 200 competidores são esperados entres 8 e 25 de março para as competições de voo livre Crédito: Divulgação / ACVL
Espírito Santo se prepara para receber duas competições de grande porte para os amantes do voo livre. Entre os dias 8 e 15 de março, Castelo recebe o Campeonato Britânico de Parapente, e entre 18 a 25 do mesmo mês, a cidade recebe a 1ª etapa da Copa do Mundo de Parapente.
As competições chegaram ao Espírito Santo graças a uma parceria entre a Prefeitura de Castelo, o Governo do Estado, a Secretaria de Esporte e Lazer (Sesport) e a Associação Capixaba de Voo Livre (Acvl).
A escolha da cidade não foi em vão. O fato de Castelo ter clima e ambientes propícios para a realização do esporte foi providencial para que as provas fossem confirmadas no local, ponto de encontro de atletas de várias modalidades.
Tanto a disputa do Campeonato Britânico quanto a etapa da Copa do Mundo serão realizadas na Rampa de Ubá, localizada a 27 km do centro de Castelo. A região é costumeiramente procurada por praticantes de voo livre, e já recebeu outras competições nacionais e internacionais da modalidade.
O Campeonato Britânico contará com a participação de 120 atletas, sendo esses não somente da Inglaterra, mas também competidores de outros 23 países. A disputa serve como seletiva para atletas arrecadarem pontos para a etapa do Mundial.
Já a etapa da Copa do Mundo deve reunir 125 competidores de 40 países. Entre eles está o capixaba Frank Brown, 12 vezes campeão brasileiro, que é cotado como um dos favoritos para a conquista do lugar mais alto do pódio. Além de competidor, Frank é um dos organizadores do evento e conta sobre a expectativa para as provas.
“Essas duas competições estão trazendo cerca de 250 atletas ao Espírito Santo que vão passar praticamente um mês por aqui. Além do esporte, as competições fomentam o turismo no Estado. Teremos competições seguras, que vão chamar a atenção dos pilotos para o ES. Temos atletas de diversos países e vamos fomentar o poder do Estado em receber competições de grande porte para o mundo inteiro. Por fim, só esperamos que as condições climáticas nos ajudem”, comentou Frank.

Show no céu

As provas disputadas possibilitam que moradores de comunidades da cidade de Castelo possam visualizar e acompanhar os pilotos sobrevoando a região. Vargem Alta, na Rampa do Mirante, Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, Estrela do Norte, Burarama, Mundo Novo, Itaoca, São Vicente, Aracuí, Patrimônio do Ouro, e Pico do Forno Grande estão entre os locais em que moradores poderão contemplar as provas.

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