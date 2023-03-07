Prova britânica e Copa do Mundo de Parapente agitam Castelo em março

Mais de 200 competidores são esperados entres 8 e 25 de março para as competições de voo livre Crédito: Divulgação / ACVL

Espírito Santo se prepara para receber duas competições de grande porte para os amantes do voo livre. Entre os dias 8 e 15 de março, Castelo recebe o Campeonato Britânico de Parapente, e entre 18 a 25 do mesmo mês, a cidade recebe a 1ª etapa da Copa do Mundo de Parapente.

As competições chegaram ao Espírito Santo graças a uma parceria entre a Prefeitura de Castelo, o Governo do Estado , a Secretaria de Esporte e Lazer (Sesport) e a Associação Capixaba de Voo Livre (Acvl).

A escolha da cidade não foi em vão. O fato de Castelo ter clima e ambientes propícios para a realização do esporte foi providencial para que as provas fossem confirmadas no local, ponto de encontro de atletas de várias modalidades.

Tanto a disputa do Campeonato Britânico quanto a etapa da Copa do Mundo serão realizadas na Rampa de Ubá, localizada a 27 km do centro de Castelo. A região é costumeiramente procurada por praticantes de voo livre, e já recebeu outras competições nacionais e internacionais da modalidade.

O Campeonato Britânico contará com a participação de 120 atletas, sendo esses não somente da Inglaterra, mas também competidores de outros 23 países. A disputa serve como seletiva para atletas arrecadarem pontos para a etapa do Mundial.

Já a etapa da Copa do Mundo deve reunir 125 competidores de 40 países. Entre eles está o capixaba Frank Brown, 12 vezes campeão brasileiro, que é cotado como um dos favoritos para a conquista do lugar mais alto do pódio. Além de competidor, Frank é um dos organizadores do evento e conta sobre a expectativa para as provas.

“Essas duas competições estão trazendo cerca de 250 atletas ao Espírito Santo que vão passar praticamente um mês por aqui. Além do esporte, as competições fomentam o turismo no Estado. Teremos competições seguras, que vão chamar a atenção dos pilotos para o ES. Temos atletas de diversos países e vamos fomentar o poder do Estado em receber competições de grande porte para o mundo inteiro. Por fim, só esperamos que as condições climáticas nos ajudem”, comentou Frank.

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