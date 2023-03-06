Volta da Taputera acontece neste fim de semana na Baía de Vitória

Está chegando a hora da regata mais tradicional da Grande Vitória. No próximo final de semana acontece a 69ª edição da Regata Volta da Taputera, que será realizada pelo Iate Clube do Espírito Santo (ICES).
Espera-se em torno de 150 navegantes que percorrerão aproximadamente 16 km na Baía de Vitória, com um trajeto de tirar o fôlego, que vai das imediações da ilha do Socó em direção a Taputera, pedra submersa marcada por uma boia em frente ao Museu da Vale, em Argolas.
"É uma felicidade imensa promover esse evento que já se tornou tradição no calendário de esporte náutico capixaba, valorizando as belezas do Espírito Santo e incentivando a prática esportiva. O trajeto é espetacular", destacou o comodoro do Iate Clube do Espírito Santo, Fabiano Pereira.
Para barcos de classe monotipo a largada será no píer do ICES, fazendo contorno na pedra da Taputera por bombordo e retorno ao Iate Clube, passando por fora da Ilha Rasa e Ilha da Gaeta de Fora.
Já para as classes de optimist e wind devem montar a boia laranja por bombordo nas proximidades do clube Álvares Cabral. Na categoria oceano, o bombordo ficará nas imediações do Porto de Vitória, próximo ao cais das barcas, com chegada no canal do Iate Clube. Será obrigatório, passar por fora da Ilha Rasa e Ilha da Gaeta de Fora.
Serviço
- Sábado 11/03 - Classe Oceano (categoria RGS I, RGS II, Bico de Proa e ORC);
- Domingo 12/03 - Classe Monotipos (Optimist Estreante e Veterano, Laser, Snipe, Dingue e Wind Start, Open e Wing Foil).
- Locais de Partida: Oceano - Praia de Camburi, nas imediações da Ilha do Socó e Monotipo - Praia de Camburi, nas imediações da Ilha do Socó.
- Horário: a partir das 12h
- Inscrições: https://www.ices.com.br/vela/inscricoes-vela/
- Monotipos - R$ 30,00 por velejador
- Windsurf - R$ 30,00
- Oceano - R$ 150,00 por veleiro