Alison Mamute tem novo parceiro para a temporada de 2023

O capixaba Alison Mamute tem um novo parceiro. Trata-se do carioca Oscar, com quem irá disputar a temporada do vôlei brasileiro, que se inicia na próxima semana na etapa de Maringá. A nova dupla treina nas areias da Praia da Costa, Vila Velha, e aposta na experiência para disputar títulos e pódios.

“Oscar é um jogador bastante técnico, tem um estilo de jogo que dá volume ao time e temos tudo para formar uma dupla bem equilibrada. Não tivemos muito tempo ainda de treinos, mas vamos evoluir, especialmente por causa da experiência que faz com que a gente conheça bem alguns atalhos. Estou motivado, animado para encarar mais uma temporada, um ano diferente e especial pelo início da maratona pela classificação às Olimpíadas”, afirmou Mamute.