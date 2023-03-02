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Alison Mamute tem novo parceiro para a temporada de 2023

Atleta capixaba irá disputar o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que começa na próxima semana em Maringá, ao lado do carioca Oscar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2023 às 14:36

Publicado em 02 de Março de 2023 às 14:36

Alison Mamute e Oscar estão treinando na Praia da Costa, em Vila Velha
Alison Mamute e Oscar estão treinando na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação
O capixaba Alison Mamute tem um novo parceiro. Trata-se do carioca Oscar, com quem irá disputar a temporada do vôlei brasileiro, que se inicia na próxima semana na etapa de Maringá. A nova dupla treina nas areias da Praia da Costa, Vila Velha, e aposta na experiência para disputar títulos e pódios.
“Oscar é um jogador bastante técnico, tem um estilo de jogo que dá volume ao time e temos tudo para formar uma dupla bem equilibrada. Não tivemos muito tempo ainda de treinos, mas vamos evoluir, especialmente por causa da experiência que faz com que a gente conheça bem alguns atalhos. Estou motivado, animado para encarar mais uma temporada, um ano diferente e especial pelo início da maratona pela classificação às Olimpíadas”, afirmou Mamute.

Calendário

Circuito Brasileiro 2023
  • Maringá (PR) / 8 a 12 de março
  • Itapema (SC) / 29 de março a 2 de abril
  • Saquarema (RJ) / 19 a 23 de abril
Circuito Mundial 2023
  • Challenge Itapema (SC) / 6 a 9 de abril
  • Challenge Saquarema (RJ) / 13 a 16 de abril

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