Lutador capixaba embarca para Copa do Mundo de Kickboxing na Áustria

Essa é a primeira competição internacional que Shrek irá participar Crédito: Ingrid Rigotti

Tem esportista capixaba pronto para disputar competição no exterior. Weber Netto do Carmo, o “Shrek”, estará na Copa do Mundo de Kickboxing (Kickboxing WorldCup), que acontece entre os dias 17 e 19 de março. Ele vai lutar na categoria K1 Style, a mais completa do kickboxing, até 71 kg.

Essa será a primeira vez que Shrek irá disputar uma competição internacional fora do país, e a classificação aconteceu após a conquista do 1º lugar no ranking brasileiro de kickboxing em sua modalidade, no ano de 2022.

“Já havia participado de campeonatos mundiais, mas que aconteceram aqui no Brasil. Essa é a primeira vez que cruzo as fronteiras e mostro meu potencial em outro país. Estou confiante e determinado para trazer o prêmio para o Espírito Santo”, garante o atleta.

Preparação

O atleta faixa preta 1° Dan tem se dedicado muito na rotina de treinamento. De segunda a sexta, o lutador treina seis vezes por semana - na parte da manhã, a preparação técnica em academia de luta no Centro de Vila Velha, com o apoio do coach Fernando Medeiros. À tarde, preparação física com musculação. Já no sábado, reserva tempo para o cardiorrespiratório com corridas de longa distância, chegando a correr até 19 km dependendo da semana.

Weber valoriza a força do treinamento para as pretensões no torneio. "A expectativa é máxima para a Copa do Mundo. Venho treinando muito forte, estou disposto para ir com tudo para cima, vou lutar firme para sair de lá com o título que é o meu objetivo principal", afirmou.

Início da carreira

Shrek – como é carinhosamente chamado por amigos e alunos – luta profissionalmente desde os 18 anos. A vida profissional, no entanto, teve início na função de chapeiro em um trailer de lanches, do qual anos depois veio a se tornar o proprietário. Hoje, aos 31 anos, dedica-se às competições, à atuação como Personal Fight e à sua função de destaque: a de pai de 3 meninos.

A paixão pelo esporte, porém, vem desde a infância. Aos 6 anos, ainda na escola, teve a oportunidade de optar entre futsal e capoeira. “Advinha qual eu escolhi?”, brinca o atleta, que se considera competitivo. Por espontânea vontade, ingressou no universo da capoeira.

“Acho incrível o poder que o esporte tem de realizar sonhos. Quando mais novo, sonhava em viajar de avião e realizei esse desejo em minha primeira competição fora do Estado, que foi em São Paulo. Enquanto jovem, recebi convites para jogar futebol profissionalmente em times capixabas, mas o meu fascínio mesmo é a luta."

Além do kickboxing, Weber também atua no MMA na modalidade peso leve (70kg).

Prêmios

Nesses mais de 13 anos dedicados à luta, Weber Shrek acumula diversas vitórias como, por exemplo, o hexa (seis vezes campeão) no Campeonato Estadual de Kickboxing, uma vitória e uma segunda colocação no Campeonato Brasileiro, a segunda colocação no Campeonato Sul Americano e o cinturão do Strike Fight Marataízes, no qual foi eleito o melhor nocaute da noite.