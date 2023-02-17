Capixaba embarca para a Europa para disputar competição de downhill

A ciclista capixaba Nara Faria está de malas prontas para a Europa para disputar a Taça de Portugal de Downhill. A atleta embarca neste domingo (18) e vai encarar a principal competição da modalidade do país europeu entre os dias 25 e 26 de fevereiro.
A disputa, que acontece na Serra de Santa Helena, em Tarouca, conta pontos para o ranking da União Ciclística Internacional (UCI) e consiste na descida de uma montanha em um percurso de, aproximadamente, 2 quilômetros.
Essa será a primeira vez de Nara pedalando nas montanhas portuguesas, e as expectativas estão altas. “Essa taça em Portugal é muito importante. É um evento que reúne as principais equipes que disputam o Campeonato Mundial como uma forma de preparação da pré-temporada”, explica a capixaba.
Para a atleta, a prova em solo português será “casca dura”. “Essa montanha de Santa Helena está no meio de Portugal. É uma montanha muito grande e vai estar muito frio, além de ser uma pista seca e com muitas pedras”, conta.
Nara, que é de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, precisou se deslocar para Minas Gerais para treinar em um ambiente mais parecido com o que vai enfrentar na prova de Portugal. “Como não tenho facilidade de treinar onde moro, tenho feito fortalecimento muscular e uma pré-temporada. Andei bastante nas cidades de Ouro Preto e Itabirito, em Minas Gerais, que são bastante montanhosas”, disse.