Capixaba embarca para a Europa para disputar competição de downhill

Nara vive a expectativa de ficar entre os melhores da competição internacional Crédito: Bruno Sebastião

A ciclista capixaba Nara Faria está de malas prontas para a Europa para disputar a Taça de Portugal de Downhill. A atleta embarca neste domingo (18) e vai encarar a principal competição da modalidade do país europeu entre os dias 25 e 26 de fevereiro.

A disputa, que acontece na Serra de Santa Helena, em Tarouca, conta pontos para o ranking da União Ciclística Internacional (UCI) e consiste na descida de uma montanha em um percurso de, aproximadamente, 2 quilômetros.

Essa será a primeira vez de Nara pedalando nas montanhas portuguesas, e as expectativas estão altas. “Essa taça em Portugal é muito importante. É um evento que reúne as principais equipes que disputam o Campeonato Mundial como uma forma de preparação da pré-temporada”, explica a capixaba.

Para a atleta, a prova em solo português será “casca dura”. “Essa montanha de Santa Helena está no meio de Portugal. É uma montanha muito grande e vai estar muito frio, além de ser uma pista seca e com muitas pedras”, conta.