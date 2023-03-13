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Esporte transforma

Projeto social "Vôlei Vida" é um celeiro de craques no ES

Com foco em cidadania, trabalho realizado em Vila Velha oferta aulas de vôlei para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, e vê jovens com destaque no cenário nacional

Publicado em 13 de Março de 2023 às 19:15

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

13 mar 2023 às 19:15
O esporte, além de ser uma grande fonte de lazer, também possui um papel social muito importante. Ele é capaz de realizar sonhos e de formar cidadãos, através de seus valores. Muitos projetos sociais são responsáveis por mudar a vida de muitas crianças no mundo todo.
Um deles é o Vôlei Vida. Um projeto social filantrópico, localizado no bairro Guaranhuns, Vila Velha, que já revelou grandes nomes do vôlei nacional, como André Stein, do vôlei de praia, e Filipe Baioco, líbero do Minas. 

Promessas

Recentemente o projeto apresentou novos destaques: quatro meninas foram aprovadas na peneira do Mackenzie-SP, e três meninos foram aprovados na peneira do Flamengo. Manuela Scárdua, 11; Rafaella Simões, 11; Isabela Negrelli, 12; Letícia Colloddetti, 11 no Mackenzie-SP, e Gustavo Toloi, 13; Lucas Favoreto, 14 e Guilherme Casotti, 15. Todos eles começaram cedo no Vôlei Vida e já estão colhendo os frutos. 
Alexandre Favoreto, pai do Lucas, contou que está encantado com a evolução dele em tão pouco tempo. “O mais interessante disso tudo é ver hoje o que o meu filho se tornou em 1 ano. Não é só jogar vôlei, é muito mais que isso, ele agora é um homem responsável, que mudou para melhor. Devo muito a esse projeto”, celebrou.

O Projeto

Diversas crianças e adolescentes são contemplados pelo projeto
Diversas crianças e adolescentes são contemplados pelo projeto Crédito: Vôlei Vida/Divulgação
O projeto é tocado por Robinho e Nazareth, professores do Vôlei Vida, que ficam muito orgulhosos dos resultados dos meninos, mas sempre ressaltam que o objetivo maior é formar pessoas. “Se eles irão se tornar atletas de alto rendimento, isso é consequência, mas o objetivo é mudar pessoas, usando como ferramenta o vôlei”, frisou Robinho.
Uma novidade está próxima de se concretizar na vida do projeto. O Governo do Estado autorizou a doação de um terreno no bairro para a construção do CT André Stein, que contará com quadras de areia para ampliar a oferta à comunidade. Segundo os professores, a verba já está garantida e a Prefeitura de Vila Velha teria garantido que a obra será finalizada ainda esse ano.
Uma curiosidade interessante é que o parecer favorável para a realização do projeto foi feito por um ex-aluno do Vôlei Vida.

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