Jogador da seleção japonesa de vôlei morre de câncer aos 31 anos

Naonobu Fujii, jogador da seleção japonesa de vôlei, nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Divulgação/Twitter @volleyballworld

O levantador da seleção japonesa de vôlei, Naonobu Fiji, morreu neste domingo, vítima de um câncer de estômago. O atleta, que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tinha 31 anos.

"O céu ganhou mais um anjo. Nunca esqueceremos como você estava animado para fazer aquele vídeo especial quando o Japão chegou às finais da VNL de 2022. Você respondeu imediatamente e enviou o vídeo no dia seguinte", diz a nota emitida pela Federação Internacional de Vôlei.

Heaven has gained another angel.



We will never forget how excited you were to make that special video when Ryujin Nippon made it to the 2022 VNL Finals. You replied right away & sent the video the next day.



RIP Naonobu Fujii. pic.twitter.com/A2ebPe82VQ — Volleyball World (@volleyballworld) March 12, 2023

O clube de Naobonu Fiji, o Toray Arrows, também soltou um comunicado oficial lamentando o falecimento do atleta. "Naonobu Fujii, membro do clube de vôlei masculino Toray Arrows, morreu em 10 de março de 2023 aos 31 anos. Não suporto a tristeza de perder um jogador que era o centro da equipe, incluindo a sua personalidade, e de quem se esperava um papel ativo no futuro. Gostaria de expressar minha sincera gratidão a você por sua bondade durante minha vida. Além disso, gostaria de expressar minhas sinceras condolências à sua família, lembrando suas realizações durante sua vida e orando pelo repouso de sua alma."