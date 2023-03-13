Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tristeza

Jogador da seleção japonesa de vôlei morre de câncer aos 31 anos

Naonobu Fiji era um dos líderes da seleção japonesa e foi diagnosticado com cancêr no estômago no início de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2023 às 08:16

Publicado em 13 de Março de 2023 às 08:16

Naonobu Fujii, jogador da seleção japonesa de vôlei, nos Jogos Olímpicos de Tóquio
Naonobu Fujii, jogador da seleção japonesa de vôlei, nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Divulgação/Twitter @volleyballworld
O levantador da seleção japonesa de vôlei, Naonobu Fiji, morreu neste domingo, vítima de um câncer de estômago. O atleta, que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tinha 31 anos.
"O céu ganhou mais um anjo. Nunca esqueceremos como você estava animado para fazer aquele vídeo especial quando o Japão chegou às finais da VNL de 2022. Você respondeu imediatamente e enviou o vídeo no dia seguinte", diz a nota emitida pela Federação Internacional de Vôlei.
O clube de Naobonu Fiji, o Toray Arrows, também soltou um comunicado oficial lamentando o falecimento do atleta. "Naonobu Fujii, membro do clube de vôlei masculino Toray Arrows, morreu em 10 de março de 2023 aos 31 anos. Não suporto a tristeza de perder um jogador que era o centro da equipe, incluindo a sua personalidade, e de quem se esperava um papel ativo no futuro. Gostaria de expressar minha sincera gratidão a você por sua bondade durante minha vida. Além disso, gostaria de expressar minhas sinceras condolências à sua família, lembrando suas realizações durante sua vida e orando pelo repouso de sua alma."
O jogador foi diagnosticado com câncer no estômago em fevereiro de 2022. Ele precisou se afastar do esporte para fazer o tratamento, mas acabou vindo a falecer. Ele era um dos líderes da seleção japonesa, que terminou em sétimo lugar em Tóquio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer Mundo Vôlei
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados