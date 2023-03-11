Espírito Santo finalmente vai ter um time na principal competição de vôlei do país Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Espírito Santo está próximo de ter uma equipe profissional de vôlei masculino após 16 anos. O representante da vez será o Capixaba Vôlei Clube, um projeto da Federação que conta com ajuda da Lei de Incentivo ao Esporte. A equipe irá disputar a Superliga C (terceira divisão), que tem início previsto para o segundo semestre.

O projeto é coordenado pelo ex-jogador de vôlei de praia Fábio Luiz, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Ele confirmou que o elenco está montado e já treina nas dependências da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Após 16 anos, ES voltará a ter um time na Superliga de Vôlei

“Nossa expectativa é ótima. Montamos uma equipe para disputar um campeonato adulto, com uma comissão técnica com experiência na base e no profissional. Ainda este ano teremos a Copa Sudeste, que será um grande preparativo para a Superliga C”.

O regulamento da competição prevê que o elenco das equipes seja um hibrido entre atletas adultos e atletas sub-18. “Isso é muito bacana porque faz com que as equipes utilizem atletas jovens e incentive cada vez mais a formação de jogadores”, analisa Fábio Luiz.