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Após 16 anos, ES voltará a ter um time na Superliga de Vôlei

O Capixaba Vôlei Clube será oficialmente apresentado na próxima semana. O projeto será coordenado pelo ex-jogador de vôlei de praia Fábio Luiz
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

11 mar 2023 às 08:00

Publicado em 11 de Março de 2023 às 08:00

Espírito Santo finalmente vai ter um time na principal competição de vôlei do país
Espírito Santo finalmente vai ter um time na principal competição de vôlei do país Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Espírito Santo está próximo de ter uma equipe profissional de vôlei masculino após 16 anos. O representante da vez será o Capixaba Vôlei Clube, um projeto da Federação que conta com ajuda da Lei de Incentivo ao Esporte. A equipe irá disputar a Superliga C (terceira divisão), que tem início previsto para o segundo semestre.
O projeto é coordenado pelo ex-jogador de vôlei de praia Fábio Luiz, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Ele confirmou que o elenco está montado e já treina nas dependências da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória.
Após 16 anos, ES voltará a ter um time na Superliga de Vôlei
“Nossa expectativa é ótima. Montamos uma equipe para disputar um campeonato adulto, com uma comissão técnica com experiência na base e no profissional. Ainda este ano teremos a Copa Sudeste, que será um grande preparativo para a Superliga C”.
O regulamento da competição prevê que o elenco das equipes seja um hibrido entre atletas adultos e atletas sub-18. “Isso é muito bacana porque faz com que as equipes utilizem atletas jovens e incentive cada vez mais a formação de jogadores”, analisa Fábio Luiz.
A ideia do projeto é apresentar elenco, comissão técnica e uniforme no próximo dia 18 de março, na sede da Sesport. O Capixaba Vôlei Clube já conta com o apoio das empresas Águia Branca e Café Número Um, que estão patrocinando o time para a disputa da competição.

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