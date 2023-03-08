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Força Feminina!

Com esporte e homenagens, Corrida Noturna celebra Dia da Mulher em Linhares

O objetivo da prova é fortalecer a participação das mulheres no esporte, além de incentivar a prática de atividades esportivas vinculadas a uma vida saudável
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 mar 2023 às 14:41

Publicado em 08 de Março de 2023 às 14:41

Mais de 700 atletas são esperados para a Corrida Noturna da Mulher
Mais de 700 atletas são esperados para a Corrida Noturna da Mulher Crédito: Divulgação
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, Linhares recebe, no próximo sábado (11), a 9ª edição da Corrida Noturna da Mulher, na região de Três Barras, com largada às 19h30. Com um percurso de 6km, a prova vai reunir diversos atletas do Espírito Santo e de estados vizinhos.
De acordo com Lúcio Caliman, um dos organizadores do evento, a corrida terá a largada e a chegada na Praça do Bairro Três Barras, próximo ao Fórum de Linhares, e contará com a participação de 700 corredores e corredoras.
O objetivo da prova é fortalecer a participação das mulheres no esporte, além de incentivar a prática de atividades esportivas vinculadas a uma vida saudável. “A prova fomenta não só o esporte, mas também o comércio local, o turismo, e mostra o lado positivo da cidade, tudo isso com a força feminina”, frisou Lúcio.
Para Lorena Sacht, que vai participar da prova pela terceira vez, a Corrida Noturna é um grande incentivo para as mulheres. “Nos sentimos mais valorizadas. É muito gratificante ter uma corrida em homenagem às mulheres. Além disso, vou rever corredores e corredoras de outros estados e vou poder torcer muito por essas feras”, inicia Lorena.
“Dia de prova é dia de alegria para um corredor, ainda mais em uma prova especial para nós mulheres. A corrida de rua é meu estilo de vida e sinônimo de felicidade”, completa. Para Lorena, além de competições em homenagem às mulheres, a sociedade precisa de leis mais severas e favoráveis a segurança feminina, como um ponto crucial para a valorização da mulher.
A Corrida Noturna da Mulher conta com o apoio da Rede Gazeta, e terá sua largada transmitida ao vivo no ES 2 Regional, na TV Gazeta Norte, além de contar com a promoção da Rádio Litoral.

Corrida Noturna da Mulher - 9ª edição

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