Com esporte e homenagens, Corrida Noturna celebra Dia da Mulher em Linhares

Mais de 700 atletas são esperados para a Corrida Noturna da Mulher Crédito: Divulgação

Corrida Noturna da Mulher, na região de Três Barras, com largada às 19h30. Com um percurso de 6km, a prova vai reunir diversos atletas do Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, Linhares recebe, no próximo sábado (11), a 9ª edição da, na região de Três Barras, com largada às 19h30. Com um percurso de 6km, a prova vai reunir diversos atletas do Espírito Santo e de estados vizinhos.

De acordo com Lúcio Caliman, um dos organizadores do evento, a corrida terá a largada e a chegada na Praça do Bairro Três Barras, próximo ao Fórum de Linhares, e contará com a participação de 700 corredores e corredoras.

O objetivo da prova é fortalecer a participação das mulheres no esporte, além de incentivar a prática de atividades esportivas vinculadas a uma vida saudável. “A prova fomenta não só o esporte, mas também o comércio local, o turismo, e mostra o lado positivo da cidade, tudo isso com a força feminina”, frisou Lúcio.

Para Lorena Sacht, que vai participar da prova pela terceira vez, a Corrida Noturna é um grande incentivo para as mulheres. “Nos sentimos mais valorizadas. É muito gratificante ter uma corrida em homenagem às mulheres. Além disso, vou rever corredores e corredoras de outros estados e vou poder torcer muito por essas feras”, inicia Lorena.

“Dia de prova é dia de alegria para um corredor, ainda mais em uma prova especial para nós mulheres. A corrida de rua é meu estilo de vida e sinônimo de felicidade”, completa. Para Lorena, além de competições em homenagem às mulheres, a sociedade precisa de leis mais severas e favoráveis a segurança feminina, como um ponto crucial para a valorização da mulher.

A Corrida Noturna da Mulher conta com o apoio da Rede Gazeta, e terá sua largada transmitida ao vivo no ES 2 Regional, na TV Gazeta Norte, além de contar com a promoção da Rádio Litoral.

Corrida Noturna da Mulher - 9ª edição