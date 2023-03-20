Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino vai desembarcar no ES

Neymara Carvalho traz o Wahine ao Espírito Santo pela 2ª vez Crédito: Pedro Gomes

Após o sucesso da primeira edição , o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro aterrissa pelo segundo ano consecutivo no Espírito Santo para etapa de abertura do Circuito Mundial da modalidade. Cerca de 120 atletas entrarão no mar da Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra , em busca dos 35 mil dólares que estarão em jogo. O evento acontece entre 20 e 29 de abril.

Assim como na primeira vez, as maiores estrelas do esporte estão confirmadas. Entre elas, a pentacampeã mundial Neymara Carvalho, idealizadora e organizadora da competição. Recordista de títulos no circuito, ela coloca definitivamente o evento no calendário internacional.

Em 2022, a capixaba decidiu usar toda sua bagagem para criar uma etapa exclusiva para mulheres , em busca de mais reconhecimento para a categoria que trouxe inúmeros títulos para o país. “Este ano consolidamos definitivamente o nome do Arcelormittal Wahine Bodyboarding Pro no calendário mundial. Um sonho que concretizei em 2022 e, estou pondo em prática novamente este ano. É um grande orgulho para mim ter o privilégio de trabalhar em prol do esporte que me deu tudo na vida. É uma forma de retribuir e incentivar as próximas gerações. O bodyboarding é um dos esportes que mais deu alegrias ao Brasil e grande parte veio das atletas mulheres. Sendo assim, nada mais justo do que termos uma etapa exclusiva para nós”, afirmou Neymara.

Nomes como a japonesa Sari Ohara, vice-campeã da prova em 2022, Luna Hardman, atual campeã mundial Pro Júnior , e Isabela Sousa, atual campeã mundial Profissional e Mariana Nogueira, campeã mundial Master, já estão confirmados.

Bateria PCD promove a inclusão

Após ter inovado na última edição com uma bateria voltada apenas para atletas PCD, este ano, os melhores atletas desta categoria também receberão premiação.

Aulão social acontece no sábado que antecede a competição

Cerca de 200 alunos, entre estudantes da rede municipal da Serra e da rede estadual de ensino, terão a oportunidade de participar de um aulão social de bodyboarding com a pentacampeã mundial Neymara Carvalho, na Praia de Carapebus. A iniciativa será no dia 15 de abril, sábado, abrindo a programação do evento. Já no dia 20, as atletas vão fazer um tour por vários pontos turísticos e culturais do Espírito Santo.

O Aulão de Bodyboarding é um projeto social idealizado por Neymara Carvalho, que visa proporcionar a experiência de um dia de lazer para crianças, adolescentes e jovens, onde são passadas as noções básicas do esporte, respeito à natureza e ao próximo, além de atividades de interação para estimular a importância da coletividade.

Sobre o Wahine Bodyboarding Pro

O projeto idealizado por Neymara surgiu em 2021. “Wahine”, que significa “mulher” na língua havaiana, evidencia o resgate da conexão com os povos indígenas das ilhas do Havaí e inspira o evento esportivo marcado para o mês de junho. Além disso, foi em águas havaianas um dos pódios mais emblemáticos de Neymara Carvalho. Ao sair da Barra do Jucu, ela consagrou seu nome no cenário do bodyboarding internacional, sendo a campeã de uma das mais acirradas disputas do Mundial, na Praia de Pipeline, em 2006 e 2011.

Inscrições abertas

As inscrições para o Wahine Bodyboarding Pro estão abertas no site oficial do evento: Wahine BB Pro

Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino - Wahine Bodyboarding PRO