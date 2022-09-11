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Vitória

Filha de Neymara, Luna Hardman vence mundial Pro Junior de bodyboard

Adolescente de 16 anos conquistou título na etapa de Sintra, em Portugal, ao superar a também brasileira Isa Nunes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2022 às 16:31

Publicado em 11 de Setembro de 2022 às 16:31

Luna Hardman conquista o título mundial Pro Junior de Bodyboarding no Sintra Pro 2022
Luna Hardman conquista o título mundial Pro Junior de Bodyboarding no Sintra Pro 2022 Crédito: @lunahardman/ Instagram
A capixaba Luna Hardman conquistou o título mundial Pro Junior de Bodyboarding. A conquista foi celebrada no Sintra Pro 2022, etapa portuguesa do circuito, após uma final emocionante contra a também brasileira Isa Nunes, no sábado (10). As compatriotas chegaram empatadas à decisão, e a vencedora levaria o troféu de campeã mundial.
“Estou muito feliz pelo título mundial. Dei tudo de mim nessa temporada. Mentalizei muito esse momento e deu tudo certo. Eu amo pegar onda, amo o bodyboarding e é por isso que estou aqui. Estou muito contente por conquistar o título mundial”, disse Luna.
Filha da pentacampeã mundial Neymara Carvalho, Luna contou com o apoio da mãe durante todas as etapas do circuito. “Ver a Luna ser campeã foi emocionante, especialmente aqui em Sintra. Já venci algumas etapas aqui e agora ver essa conquista dela é algo que me emociona muito. Fico muito feliz por ela estar construindo a carreira do jeito que ela sonha e deseja. Tenho muito orgulho. Ela merece, tem um talento nato”, revelou Neymara, em post no Instagram. 
Em uma publicação na mesma rede social, Luna vibrou pela conquista e agradeceu o apoio dos patrocinadores e dos familiares. "Ainda to raciocinando todo esse sonho que se tornou realidade. Nunca senti uma energia tão forte em mim quanto hoje, desde o momento em que acordei até a regressiva final. Toda essa semana tem sido realmente muito especial. Só tenho agradecer a Deus por me abençoar a cada passo esse ano!", escreveu a atleta. 
Neymara, por sua vez, aproveitou a ocasião para parabenizar a vitória da filha. "Que dia, que momento, que filme passando na minha mente meu Deus. Luna, você mereceu filha, pela sua dedicação e treinamento, por sua garra e vontade, por sua humildade e carinho, pelo seu comprometimento e, acima de tudo, por sua entrega por completo nesse evento."

DECISÃO NA ÚLTIMA BATERIA 

Luna e Isa chegaram a decisão em Sintra empatadas em todos os critérios. As duas venceram dois eventos na temporada. Luna levou a melhor em Marcona (Peru), no evento valendo 1.000 pontos, e em Antofagasta (Chile), na etapa de 1.500 pontos. Já Isa levou os títulos em Lurin (Peru), valendo 1.000 pontos, e na etapa brasileira, realizada no Espírito Santo, oferecendo 1.500 pontos.
Quando não venceram as etapas, as duas ficaram com o vice-campeonato, alterando as primeiras posições durante o ano todo. E em Portugal não foi diferente.
Na decisão, Luna achou as melhores ondas da bateria (6,0 e 4,0) para confirmar o seu primeiro título mundial, com 10,0 pontos contra 5,05 de Isa. “Foi muito importante ter a minha mãe ao meu lado. Dedico esse título para ela e para o meu pai, que me apoiam muito”, completou Luna.
Com apenas 16 anos, Luna soma vários títulos importantes na carreira. Além do Mundial Pro Junior, a capixaba é duas vezes campeã brasileira amadora e bicampeã estadual, também na categoria amadora.

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