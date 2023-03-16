Surfista capixaba vive a busca pela onda perfeita em Bali

Colecionador de títulos nos circuitos de surfe do Espírito Santo , João Paulo Azevedo, o JP, vive uma vida dos sonhos na Ilha de Bali, na Indonésia. Em uma região com belas praias e ondas que chamam a atenção de surfistas do mundo todo, o capixaba, free surfer profissional, vive à procura das ondas perfeitas.

Antes de chegar ao país asiático, onde está desde 2019, JP conquistou títulos nas categorias iniciantes, mirim, júnior e profissional nas competições capixabas. Após essa sequência de títulos, surgiu o convite de uma produtora de vídeos para um documentário de surfe na Indonésia, Tahiti e em Nazaré, uma das regiões mais procuradas por surfistas em Portugal

Apesar da expectativa para as filmagens, os produtores e convidados tiveram que adiar o projeto por conta da pandemia de Covid-19 . Mas foi tempo suficiente para JP se encantar pela região de Bali, e decidir não voltar mais ao Espírito Santo. “Quando chegou a Covid, a equipe de filmagem cancelou os trabalhos e voltou ao Brasil. Apenas eu e o diretor-executivo Rodrigo Moreira ficamos”, conta JP.

Adaptado ao novo mundo, o capixaba encontrou um novo estilo no surfe. “Hoje em dia eu participo de eventos especiais e virei free surfer profissional, então trabalho com vídeos e fotos na área de marketing aqui na região”.

Entretanto, o lado competitivo também clama pelo desafio. Por isso, o foco atual do capixaba está voltado para a temporada de ondas grandes, que começa em abril na região de Padang Padang. “Quero ter um rendimento maior a cada temporada e pegar as melhores e mais perfeitas ondas tubulares”, afirma JP Azevedo.

JP Azevedo é conhecido por manobras icônicas no mar da Indonésia Crédito: Byron Mcloughlin/Divulgação

Família

Em um país de cultura completamente diferente da brasileira, JP explica que o maior empecilho não está na alimentação e nos costumes, mas na saudade. “Meu maior desafio é ficar longe da família e amigos. O que me motiva a estar aqui são as ondas tubulares e praticamente perfeitas aqui da região”.