Conheça as campeãs do Circuito Mundial de Bodyboarding realizado na Serra

Neymara Carvalho, Isabelli Nunes e Mariana Nogueira conquistaram o lugar mais alto do pódio nas categorias Profissional, Pro Junior e Master, respectivamente, no ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 22, etapa do circuito mundial de bodyboarding, que aconteceu em Jacaraípe, na Serra, e demonstraram a força brasileira entre as atletas de mais de cinco países diferentes.
A categoria Profissional teve como grande campeã a anfitriã do evento. Neymara Carvalho disputou a final com a japonesa Sari Ohhara, atual campeã do mundo, e após 35 minutos de uma bateria emocionante, levou o título de campeã na terceira etapa do Circuito Mundial.
Após a vitória, Neymara destacou sua vontade de trazer o torneio mais vezes para sua terra natal. "Esse evento mostrou que ele tem que se consolidar no Estado do Espírito Santo. Era o que faltava para o estado mostrar o que tem a oferecer. Trouxemos atletas internacionais, e eu sendo pentacampeã mundial nunca havia feito algo assim. É um evento que consolida não só a minha carreira, mas também toda a história do bodyboarding no Espiríto Santo como um esporte de referência", complementou em entrevista para A Gazeta.
A categoria Pro Junior estava em sua quarta etapa e teve a atleta Isabelli Nunes como vencedora. Na grande final ela enfrentou Luna Hardman, filha de Neymara, em uma disputa acirrada nas águas de Solemar. Com a vitória, Isabelli alcançou Luna na liderança do campeonato da categoria e as duas dividem o primeiro lugar.
Já na Master, que resgatou atletas veteranas para a disputa, a final ficou entre Mariana Nogueira e Joselane Amorim. Nessa categoria, que foi exclusivamente de etapa única, a vencedora foi coroada campeã mundial do Circuito Wahine BodyBoarding Pro 22. A final foi bastante equilibrada e emocionante para todas as participantes presentes. A cada manobra a torcida vibrava e assistia as atletas em uma disputa acirrada que teve como grande campeã a carioca Mariana Nogueira.
INCLUSÃO
Além das três categorias já conhecidas do circuito, destaque para a categoria PCD. Pela primeira vez na história do Wahine, uma bateria exclusiva reuniu quatro atletas que foram ovacionadas pela torcida e fizeram um verdadeiro show de superação nas ondas agitadas do mar capixaba. Cintya Belly (PE), Tiana Dantas (PB) e as capixabas Érica Rodrigues e Mariana Gesteira foram as selecionadas para a bateria inédita.
Érica, que é atleta de natação paralímpica, declarou gratidão em participar do evento e falou sobre a importância do circuito ser feito por pessoas apaixonadas pelo esporte. Mari Gesteira também falou sobre a felicidade em participar da competição e destacou a importância da inclusão da categoria PCD no torneio.
"Foi um passo muito importante para nós, pessoas com deficiencia tendo essa visibilidade, participando de um evento como esse. Estou extremamente feliz de ter feito parte e adorei cada segundo. É uma honra pra mim viver coisas diferentes além da natação "
RESULTADO GERAL
- Profissional
1º - Neymara Carvalho (BRASIL)
2º - Sari Ohhara (JAPÃO)
3º - Isabela Sousa (BRASIL)
- Pro Junior
1º Isabelli Nunes (BRASIL)
2º Luna Hardman (BRASIL)
3º Bianca Simões (BRASIL)
- Master
1º Mariana Nogueira (BRASIL)
2º Joselane Amorim (BRASIL)
3º Catarina Sousa (PORTUGAL)
- PCD
Todas as atletas foram premiadas e homenageadas de forma igualitária.
O Wahine Bodyboard Pro 22 foi uma realização do Instituto Neymara Carvalho e contou com o patrocínio do Governo do Estado do Espiríto Santo e apresentação da ArcelorMittal.