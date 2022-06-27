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Ana Marcela Cunha conquista o bicampeonato mundial nos 5 km em Budapeste

Brasileira foi estratégica e firme durante toda a prova e fez grande performance para levar o segundo título mundial

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 09:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jun 2022 às 09:38
Primeiro mundial foi na Coreia do Sul em 2019
Primeiro título na categoria foi na Coreia do Sul em 2019 Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA
Eleita a maior atleta feminina do Brasil, Ana Marcela Cunha não para de obter triunfos na consagrada carreira. Nesta segunda-feira (27), a nadadora confirmou a boa fase ao garantir o bicampeonato mundial dos 5 km de águas abertas ao bater em primeiro em Budapeste. Pela quinta vez seguida, ela sobe no pódio do Mundial na categoria.
Depois de levar o bronze três vezes seguidas, no Canadá (2010), Espanha (2013) e Budapeste (2017), ele subiu no topo do pódio pela primeira vez na Coreia do Sul, há três anos. Agora, dominante, repete a dose na Hungria, superando a francesa Angelie Murer, em 2°, e a italiana Giulia Gabbriellishi, em 3°.
Ana Marcela completou a prova dos cinco quilômetros com 57m52s9, enquanto a também brasileira Viviane Jungblut, bateu com 58m00s5, terminando na sexta posição.

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Ana Marcela nadou forte e o tempo todo entre às primeiras colocadas. Fez a primeira volta na terceira posição, assumiu a liderança no segundo giro, apesar de virar em segundo, chegou a figurar em quarto, mas no sprint final assumiu a liderança para não mais ser alcançada.
Campeã olímpica em Tóquio, Ana Marcela chega ao sexto ouro em Mundiais (diferentes categorias), com mais duas pratas e cinco bronzes, além de quatro títulos do Circuito Mundial.
A galeria de medalhas ainda pode crescer no Mundial de Esportes Aquáticos com Ana Marcela com mais duas provas para disputar. Ela é favorita nos 10 km, quarta-feira (29), e também disputará os 25 km na quinta-feira.

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