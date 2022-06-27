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Marcus Vinicius é campeão pela 1ª vez da Copa do Mundo de Tiro com Arco

Durante o torneio, o brasileiro desbancou grandes nomes do esporte e está cada vez mais embalado para a Olimpíada de Paris

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 09:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2022 às 09:25
Marcus se destaca cada vez mais no tiro com arco e está entre os melhores do mundo no esporte Crédito: Rodolfo Vilela / rededoesporte.com.br
Os ventos de Paris, palco da próxima Olimpíada, fizeram bem ao brasileiro Marcus Vinicius D'Almeida. O garoto de 24 anos venceu neste domingo (26) a etapa francesa da Copa do Mundo de Tiro com Arco, alcançando pela primeira vez na carreira um pódio neste tipo de competição. No caminho, venceu três campões olímpicos.

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Marcus, que já havia sido vice-campeão mundial no ano passado, na conquista mais importante e relevante de sua carreira, chegou ao ouro neste domingo (26) com uma campanha de respeito. Em menos de uma hora, ele venceu dois sul-coreanos: Jin Hyek Oh, por 6 a 4, na semifinal, e Je Deok Kim, por 6 a 5, na flecha desempate.
Nas quartas de final, ele já havia vencido o turco Mete Gazoz, campeão olímpico individual em Tóquio, e hoje, tanto na final quanto na semifinal, passou por integrantes da equipe sul-coreana que ganhou a medalha de ouro olímpica por equipes - a Coreia é a maior potência do esporte. Kim, adversário da final, ainda foi campeão olímpico nas duplas mistas.
A Copa do Mundo de Paris não foi disputada no mesmo local onde vão acontecer as provas olímpicas de 2024. A primeira fase da competição foi sediada no Stade Charléty, estádio do Paris FC, e a fase final, hoje, foi realizada no Château de Vincennes, um castelo a leste de Paris. Nos Jogos, o tiro com arco será no palácio nacional Les Invalides, no coração de Paris, um dos cartões postais da Cidade Luz.

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