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Copa do Brasil Sub-17

Vasco vence, mas Endrick faz 2 e Palmeiras conquista Copa do Brasil Sub-17

Mesmo com a derrota em São Januário, as 'Crias da Academia' conquistaram o placar agregado de 6-5 e levaram o título para São Paulo

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 09:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2022 às 09:12
Juntamente com a Copa São Paulo de Futebol Jr. a competição da CDB é uma das mais importantes para a base dos clubes nacionais
Juntamente com a Copa São Paulo de Futebol Jr. a competição da CDB é uma das mais importantes para a base dos clubes nacionais Crédito: FABIO MENOTTI
O Palmeiras conquistou neste domingo (26) a Copa do Brasil sub-17. Apesar de ter perdido para o Vasco pelo placar de 4 a 2 no estádio de São Januário, o time tinha a vantagem do primeiro jogo (4 a 1) e contou com uma boa atuação de Endrick. Ele fez os dois gols do alviverde, enquanto André, Rayan, Gabriel Vareta (contra) e Lipão fizeram para o cruz-maltino.
Endrick foi o artilheiro da competição, com oito gols em seis jogos.
O Vasco abriu o placar logo no começo, aos oito minutos. André se movimentou dentro da grande área e recebeu um ótimo lançamento; sem dominar, ele já mandou direto para a rede. O time continuou pressionando no segundo tempo e Rayan ampliou, aos 10, após driblar dois adversários, com um toquinho por cima do goleiro César.
O Palmeiras, na vantagem, se viu contra a parede e conseguiu diminuir logo em seguida. Endrick recebeu a bola no meio campo, segurou dois defensores e tocou para Figueiredo, que tocou para Thalys. Ele devolveu para Endrick, livre, diminuir o placar.

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Aos 23, o Vasco conseguiu fazer mais um gol. Gustavinho entrou na era do Palmeiras pelo lado direito do ataque e cruzou para o meio; Gabriel Vareta, do Palmeiras, desviou no caminho e mandou para a própria rede. Aos 36, Endrick fez mais um gol. Ramon sofreu falta perto da grande área e o atacante mandou uma bomba de canhota, no cantinho, sem chance para o goleiro vascaíno.
As esperanças continuaram vivas para o cruz-maltino. Aos 42, após cobrança de escanteio, Lyncoln subiu mais alto que a defesa e mandou no travessão. A bola correu pela linha do gol e Lipão chegou rápido para completar de cabeça: 4 a 2 no placar.
No jogo, Vitor Reis, do Palmeiras, caiu desacordado após uma dividida. Ele foi levado de ambulância do estádio, recebeu atendimento e passará por exames.

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