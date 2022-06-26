Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Orgulho

Capixabas representam Brasil no Pan-Americano Sub-17 de Wrestling

Roger Leão, Steffany Santos e Emilly Santos vão disputar a competição que acontece em Buenos Aires noeste fim de semana

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 02:00

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

26 jun 2022 às 02:00
Roger, Emilly e Stefanny irão disputar o Pan-Americano Sub-17 de Wrestling
Roger, Emilly e Stefanny irão disputar o Pan-Americano Sub-17 de Wrestling Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Três capixabas representam o Brasil no Pan-Americano Sub-17 de Wrestling neste fim de semana. A competição acontece em Buenos Aires, na Argentina, até este domingo (26)ne conta com as participações de atletas de vários países como Estados Unidos, Canadá, Cuba e outros.
A delegação brasileira foi definida por um critério objetivo: o campeão de cada categoria do campeonato brasileiro conquistaria o direito de participar da competição internacional. Roger Leão, Emilly e Stefanny Santos conquistaram o título e com isso vão participar do Pan.
Os três atletas treinam juntos em Guarapari e são orientados pelo professor Vinícius da Silva, que supervisiona mais de 20 atletas em seu projeto. 
Antes de viajarem rumo a Buenos Aires, a seleção brasileira teve um período de treinamentos na cidade paulista de Cubatão, entre os dias 8 e 23 de Junho, e Roger afirmou que houveram treinos táticos e técnicos específicos para a competição já visando os adversários. Ele acredita que existem países fortes na disputa como Canadá, Cuba e Estados Unidos mas que se dedicou muito e tem muita fé que irá brigar pela medalha de ouro.
Roger Leão é uma das promessas do Wrestling capixaba
Roger Leão é uma das promessas do Wrestling capixaba Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Assim como Roger, Stefanny também elogiou os períodos de treinamento com a seleção, mas afirmou ter sido algo muito diferente do que está acostumada.  “Acho que foram dias difíceis para mim, minha primeira vez na seleção, treinos diferentes, dietas difíceis, controle de tudo, isso mexe com o psicológico nos primeiros dias, porém vamos nos acostumando, foi algo diferente na minha vida e creio que irá contar muito essas experiências”, contou.
Ela também afirmou que está muito grata e feliz por viver essa experiência, principalmente quando lembra da trajetória difícil que teve até chegar à seleção, e que esperou a vida toda para vivenciar esse momento.
"Só de pensar sobre o caminho que eu estou trilhando me deixa feliz, porque muitos dos meus amigos de infância se perderam em caminhos nos quais a minha mãe sempre me guardou. Hoje eu me vejo realmente como alguém que tem capacidade de ir para uma seleção olímpica"
Stefanny Santos - Atleta de Wrestling

LEIA MAIS SOBRE O ESPORTE NO ES

Capixabas prontos para etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia em Vila Velha

Capixaba André Stein comemora o bronze no Mundial de Vôlei de Praia

Capixaba é selecionado para representar o Brasil na Ultramaratona Spartathlon

Atletas capixabas embarcam para competição de kickboxing na Itália

Capixaba Alison encerra dupla com Guto após Campeonato Mundial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos
Imagem de destaque
5 dicas para reduzir o estresse e proteger a saúde mental e cardiovascular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados