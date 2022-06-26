Capixabas representam Brasil no Pan-Americano Sub-17 de Wrestling

Roger, Emilly e Stefanny irão disputar o Pan-Americano Sub-17 de Wrestling Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Três capixabas representam o Brasil no Pan-Americano Sub-17 de Wrestling neste fim de semana. A competição acontece em Buenos Aires, na Argentina, até este domingo (26)ne conta com as participações de atletas de vários países como Estados Unidos, Canadá, Cuba e outros.

A delegação brasileira foi definida por um critério objetivo: o campeão de cada categoria do campeonato brasileiro conquistaria o direito de participar da competição internacional. Roger Leão, Emilly e Stefanny Santos conquistaram o título e com isso vão participar do Pan.

Os três atletas treinam juntos em Guarapari e são orientados pelo professor Vinícius da Silva, que supervisiona mais de 20 atletas em seu projeto.

Antes de viajarem rumo a Buenos Aires, a seleção brasileira teve um período de treinamentos na cidade paulista de Cubatão, entre os dias 8 e 23 de Junho, e Roger afirmou que houveram treinos táticos e técnicos específicos para a competição já visando os adversários. Ele acredita que existem países fortes na disputa como Canadá, Cuba e Estados Unidos mas que se dedicou muito e tem muita fé que irá brigar pela medalha de ouro.

Roger Leão é uma das promessas do Wrestling capixaba Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Assim como Roger, Stefanny também elogiou os períodos de treinamento com a seleção, mas afirmou ter sido algo muito diferente do que está acostumada. “Acho que foram dias difíceis para mim, minha primeira vez na seleção, treinos diferentes, dietas difíceis, controle de tudo, isso mexe com o psicológico nos primeiros dias, porém vamos nos acostumando, foi algo diferente na minha vida e creio que irá contar muito essas experiências”, contou.

Ela também afirmou que está muito grata e feliz por viver essa experiência, principalmente quando lembra da trajetória difícil que teve até chegar à seleção, e que esperou a vida toda para vivenciar esse momento.