Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Com capixaba na equipe, Brasil fatura o bronze na Copa do Mundo de Ginástica
Pódio inédito

Com capixaba na equipe, Brasil fatura o bronze na Copa do Mundo de Ginástica

Sofia Madeira é a integrante do ES na seleção brasileira de ginástica rítmica e fez parte desta conquista inédita. Já no individual, Geovanna Santos ficou na 12ª colocação no aparelho fita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2023 às 15:17

Publicado em 21 de Março de 2023 às 15:17

Sofia Madeira e Geovanna Santos representaram bem o Espírito Santo na competição
Sofia Madeira e Geovanna Santos representaram bem o Espírito Santo na competição Crédito: Divulgação/Sesport
Integrante da Seleção Brasileira de Conjunto de ginástica rítmica, a capixaba Sofia Madeira ajudou suas companheiras a conquistar a medalha de bronze na prova geral da Copa do Mundo da modalidade, que aconteceu no último sábado (18), na Grécia. Subir no pódio na Copa do Mundo é um feito inédito para a ginasta brasileira e mostra a evolução do esporte no país nos últimos anos.
Em busca de novos bons resultados, as atletas vão participar de uma semana de treinamentos na Bulgária, visando às próximas competições. Após o período de treinos, Sofia Madeira e as outras integrantes da seleção de conjunto permanecem no país para disputar a próxima Copa do Mundo, que será realizada a partir do dia 31 de março.

Individual

Geovanna Santos, atleta da Seleção Brasileira Individual, conquistou a 12° colocação no aparelho fita, sendo essa sua melhor classificação na competição. No classificação geral, terminou em 21°, marcando 114.150 pontos.
Geovanna também vai participar de uma semana de treinamentos na Bulgária, visando a disputa das próximas competições.

Veja Também

Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino vai desembarcar no ES

Projeto de natação promove aulas gratuitas para meninas na Grande Vitória

Capixaba vai representar o ES no Mundial de Aquathlon em Ibiza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política espírito santo Esportes Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra
Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica
PM que matou mulheres no ES acumula processos por homicídios e agressão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados