Com capixaba na equipe, Brasil fatura o bronze na Copa do Mundo de Ginástica

Sofia Madeira e Geovanna Santos representaram bem o Espírito Santo na competição Crédito: Divulgação/Sesport

Integrante da Seleção Brasileira de Conjunto de ginástica rítmica, a capixaba Sofia Madeira ajudou suas companheiras a conquistar a medalha de bronze na prova geral da Copa do Mundo da modalidade, que aconteceu no último sábado (18), na Grécia. Subir no pódio na Copa do Mundo é um feito inédito para a ginasta brasileira e mostra a evolução do esporte no país nos últimos anos.

Em busca de novos bons resultados, as atletas vão participar de uma semana de treinamentos na Bulgária, visando às próximas competições. Após o período de treinos, Sofia Madeira e as outras integrantes da seleção de conjunto permanecem no país para disputar a próxima Copa do Mundo, que será realizada a partir do dia 31 de março.

Individual

Geovanna Santos, atleta da Seleção Brasileira Individual, conquistou a 12° colocação no aparelho fita, sendo essa sua melhor classificação na competição. No classificação geral, terminou em 21°, marcando 114.150 pontos.