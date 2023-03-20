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Na Espanha

Capixaba vai representar o ES no Mundial de Aquathlon em Ibiza

Ana Paula Sereno embarca para a Europa no próximo dia 27 de abril e visa a conquista do campeonato mais importante do planeta em sua categoria

Publicado em 20 de Março de 2023 às 14:05

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 mar 2023 às 14:05
Ana Paula está entre as melhores do Brasil nas competições de aquathlon
Ana Paula está entre as melhores do Brasil nas competições de aquathlon Crédito: Arquivo Pessoal / Ana Paula Sereno
Com a responsabilidade de ser a única capixaba em um dos campeonatos mais importantes de aquathlon ao redor do mundo, a jovem Ana Paula Sereno, de 22 anos, está de malas prontas para disputar a Multisport World Championships, em Ibiza, na Espanha, no início do mês de maio.
Para chegar até a competição, ela enfrentou desafios pessoais e conquistou o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Aquathlon, realizado em Olinda-PE, em 2022, garantindo a convocação para o Mundial. Além disso, a jovem parte para a Espanha sem nenhum apoio da Federação Capixaba de Triathlo (Fecatri)  e da Confederação Brasileira de Triathlo (CBTRI). "Tive que comprar tudo com a ajuda da minha família. A CBTRI só dá a convocação, mas não custeia nada em nossa viagem", inicia Ana Paula.
Sem contar com patrocínios oficiais e sem o apoio do órgãos que deveriam auxiliar os atletas no esporte, Ana, em conjunto com a família, precisou desembolsar mais de R$ 16 mil para a compra das passagens, hospedagem, alimentação, inscrição na prova e até mesmo o uniforme para participar da competição.
Agora ela se prepara para encarar um circuito que mescla 5 km de corrida e 1 km de natação, a capixaba conta que está de olho em mais uma medalha para sua coleção. “Estou com a expectativa lá em cima, treinando mais forte e me esforçando para conseguir um bom resultado por lá. Estou mirando o pódio, mas se não der, pelo menos eu tive a experiência”, conta Ana Paula.
No mundo esportivo desde a infância, Ana Paula se dedica ao aquathlon desde 2019 e concilia os treinos com a vida de estudante. “Acordo todos os dias às 4h40, vou treinar e depois vou para a faculdade. Na sequência, vou trabalhar e faço mais um treino à noite”. Cursando arquitetura, a atleta confessa que o maior desafio está justamente na rotina. “Se a gente quer evoluir, sempre vai ter um treino que dói mais ou alguma coisa mais pesada. Mas faz parte do processo”, complementa Ana.
Mesmo diante dos desafios, Ana conta que o incentivo maior está em representar seu país e ver seu esforço sendo reconhecido. “Vou representar o Brasil e o Espírito Santo. Vou poder provar para mim mesmo o quanto sou capaz. Quando a gente está treinando para alguma coisa, a gente sempre busca melhorar, então essa é uma oportunidade muito grande para aproveitar ao máximo”, finaliza Ana Paula.

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