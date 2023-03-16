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Oponente anterior desistiu

Esquiva Falcão pode ter novo rival na luta pelo cinturão mundial dos médios

Capixaba vive a expectativa para o grande duelo, mas dois adversários desistiram da luta, adiando o sonho do pugilista

Publicado em 16 de Março de 2023 às 15:21

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

16 mar 2023 às 15:21
Esquiva pode enfrentar o alemão Vincenzo Gualtieri na luta pelo cinturão mundial dos pesos-médios
Esquiva pode enfrentar o alemão Vincenzo Gualtieri na luta pelo cinturão mundial dos pesos-médios Crédito: Twitter / @mmamelotto
A novela sobre a luta de Esquiva Falcão em busca da conquista do cinturão mundial dos pesos-médios (até 72,6 kg) ganhou mais um capítulo. Após a desistência do primeiro adversário, Esquiva ainda não sabe quem será seu novo oponente no ringue.
Acontece que o capixaba enfrentaria o cazaque Gennady Golovkin, o GGG, que abriu mão da disputa. Na sequência, a luta foi anunciada contra o australiano Michael Zerafa, que também desistiu do embate contra o brasileiro. 
“O Michael acabou correndo da luta no último dia que era para confirmarmos nossa presença. Agora meu possível adversário é o alemão Vincenzo Gualtieri. Ele é um adversário muito duro, mas tenho fé em Deus que esse cinturão é nosso”, afirmou Esquiva Falcão à reportagem.
O adversário em questão é dono de 20 vitórias em 20 lutas disputadas, retrospecto parecido com o de Esquiva, que soma 30 vitórias em 30 lutas, sendo 20 por nocaute.
“Estou treinando muito forte para essa luta. É a mais importante da minha vida. Pode ter certeza que vou dar meu máximo no ringue e esse cara não vai ser uma pedra no meu caminho. Com todo respeito ao adversário, mas em cima do ringue só pode sair um vencedor, e ele será capixaba”, pontuou o filho de Touro Moreno.

Luta pode acontecer no Brasil

Durante as negociações entre os empresários de Esquiva e do australiano Michael Zerafa, ficou decidido que a luta aconteceria na Austrália, casa do adversário. Por conta da desistência de Zerafa, o local está em aberto mais uma vez.
“Há a possibilidade de a luta ser no Espírito Santo. Espero que dê tudo certo com as negociações. Agora podemos ir para a Alemanha, Estados Unidos ou então fazer a luta em solo brasileiro. Não importa o local, eu vou fazer o melhor para lutar e vencer”, frisou Esquiva.
O capixaba segue se preparando para a grande luta na academia Robert Garcia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde está desde o início de março. Por lá, Esquiva intensifica os treinos e visa perder cerca de 6 quilos para bater o peso no dia da luta.

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