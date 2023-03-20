Projeto de natação promove aulas gratuitas para meninas na Grande Vitória

Ao todo, 500 jovens serão beneficiadas com o projeto Crédito: Freepik

Todos Pela Natação: Só Para Elas’, que como o próprio nome diz, será voltado exclusivamente para meninas. Em mais um dos movimentos para investimento e fomento do esporte no Espírito Santo , a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e a Federação Aquática Capixaba (FAC) se uniram em parceria para lançar o projeto social ‘’, que como o próprio nome diz, será voltado exclusivamente para meninas.

O projeto organizado pela CBDA e pela FAC será gratuito e terá 504 vagas para jovens a partir de 6 anos que estejam cursando o Ensino Fundamental I ou II. Serão realizadas aulas de segunda a sexta, sempre com horários pela manhã e também no período da tarde, sendo cada aula com 45 minutos de duração, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), no campus de Goiabeiras.

Um dos objetivos do projeto é a prevenção ao afogamento. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil a segunda principal causa de morte de crianças de 5 a 10 anos é o afogamento, atrás apenas dos acidentes de trânsito. Por isso, a CBDA, em parceria com a FAC, propôs a realização do projeto social para crianças em Vitória.

“A CBDA também tem como responsabilidade a preocupação com a iniciação de crianças na natação. Primeiro, pela promoção do bem-estar, da saúde e da prevenção ao afogamento. Depois, com a parte esportiva. Não tem como a gente pensar em alto rendimento, sem pensar em como essas crianças estão começando a nadar. Com esse projeto, estamos abrangendo todos os aspectos”, disse o Presidente da CBDA, Luiz Fernando Coelho, por meio do site oficial do órgão.

“Para o Espírito Santo será uma belíssima iniciativa. Serão mais de 500 crianças aprendendo a nadar, se desenvolvendo e se apaixonando pelo nosso esporte. Esse projeto com certeza nos alegra e nos motiva a continuar trabalhando pela natação capixaba", disse o Presidente da FAC, Fernando Bissoli.

O projeto terá metodologia estabelecida pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e será coordenada pelo diretor-técnico Thiago Budicin. Além de Thiago, 22 profissionais atuarão dentro do projeto.

A CBDA, a FAC e a ArcelorMittal, que patrocina a iniciativa, destinam os esforços à iniciação da natação feminina. O projeto, inovador para a modalidade no Brasil, terá sua comissão técnica majoritariamente feminina, também visando profissionalizar mais professoras, mais estagiárias e mais profissionais envolvidas com a natação.

“O Projeto Todos Pela Natação: Só Para Elas foi idealizado para que mais meninas possam ter acesso à natação olímpica, esporte pouco difundido pelas políticas públicas no Brasil. Esperamos replicar esse projeto em outros estados e aumentar o número de crianças praticantes da natação em todo o país”, disse o diretor-executivo do projeto, Alessandro Serrato.

A parceria viabilizará o programa para todas as crianças através da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba do Governo do Estado do Espírito Santo. Além de contar com uma equipe multidisciplinar qualificada, as jovens participantes receberão camiseta, bermuda, maiô, óculos e touca gratuitamente.

“Sabemos o quanto o esporte, de forma geral, exerce influência positiva sobre o caráter e o desenvolvimento de todo ser humano. Ao oferecer essa oportunidade para meninas aprenderem e evoluírem num esporte tão completo e benéfico para a saúde como a natação, trabalhamos desde cedo o empoderando dessas jovens, despertando, nelas, habilidades como autoconfiança, trabalho em equipe e liderança. Valores e objetivos que estão em total consonância com o que a ArcelorMittal busca nos projetos e ações que apoia”, afirmou o gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Bernardo Enne.

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