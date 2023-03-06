Com atletas de 25 países, competição de voo livre movimenta a cidade de Castelo

Neste mês de março, o céu do município de Castelo , no Sul do Espírito Santo , vai ficar bem colorido e repleto de parapentes devido aos campeonatos de voo livre que vão ocorrer na cidade. E cerca de 350 competidores de 25 países diferentes vão participar do evento que, além de atrair atletas e turistas, vai movimentar a economia local.

O campeonato de voo livre acontece no mês de março, em Castelo, no Sul do Estado Crédito: Luiz Gonçalves

No total, são três campeonatos. No último fim de semana, aconteceu o campeonato estadual que reuniu 65 competidores. Já na quarta-feira (8) ocorre o campeonato britânico, que dura até o dia 15 e contará com a presença de 130 pilotos. Por fim, o campeonato mundial acontece entre os dias 18 e 25 de março.

De acordo com a apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, somente no fim de semana, o movimento nos bares e restaurantes do município já aumentou 40%.

O restaurante Bumblebee do proprietário Fabiano Pires Martins abre justamente no horário em que os pilotos estão descendo da rampa de ubá, às 16h. “O movimento começou a aumentar no fim de semana e a tendência agora é ir aumentando cada vez mais”, disse.

O evento deixa a cidade movimentada e trás benefícios para a economia local Crédito: Luiz Gonçalves

Hospedagens

Outros lugares que estão sendo requisitados na região são as hospedagens, como em hotéis e casas para serem alugadas. E, diante da grande procura por quartos, os competidores estão alugando casas até em cidades vizinhas.

O apurador dos resultados da competição estadual, Zenilson Rocha, disse que percebe a cidade de Castelo mais cheia devido aos eventos que vão acontecer neste mês de março. “Não é só olhar o número de atletas, porque existe todo um grupo que vai junto, como resgate, família, então os hotéis estão todos lotados”, comentou.

Muitos hotéis e pousadas estão com as vagas esgotadas devido à procura acelerada por hospedagem Crédito: Luiz Gonçalves

Rocha também falou que, em razão disso, começaram a surgir hospedagens alternativas para atender o número de pessoas. “O pessoal começou a ceder o quarto, casa, então movimenta bastante a economia, restaurante, veículo, acaba tudo sendo cíclico, todo mundo junto”, pronunciou.

E tanto em hotéis quanto em pousadas as vagas estão disputadas. A proprietária do Hotel Estrela do Sul, Marilac Fazolo Págio, comentou que essa movimentação está sendo ótima para os negócios e que, inclusive, precisou contratar reforços. ”está sendo uma loucura boa. A ocupação está 100%, não temos mais vagas”, informou.

Atletas de 25 países participam do campeonato de voo livre em Castelo Crédito: Luiz Gonçalves

Para se comunicar com pessoas de outros países, Marilac contou que, no início, contratava uma tradutora, mas, atualmente, faz diferente. “Hoje em dia é bem mais fácil, eles vem já com a frase prontinha no telefone, então nada é difícil hoje em dia”, esclareceu.

Em suma, eventos como esse são importantes para movimentar a cidade como um todo, pois trazem lucro e ânimo para a economia local. ”É uma bola de neve. A grana que entra aqui acaba voltando para o comércio em geral. Semana que vem a gente quer dar uma reforçada na estrutura física do estabelecimento, aí acaba contratando, comprando, então é uma coisa que gira. É bom demais”, concluiu o Fabiano Pires Martins.