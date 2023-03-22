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Uma morte e um ferido

Após acidentes, Copa do Mundo de Parapente é suspensa nesta quinta (23)

Organização afirmou que as provas do próximo dia de competições não serão realizadas; comissão irá avaliar se o evento será concluído
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2023 às 18:20

Publicado em 22 de Março de 2023 às 18:20

Mais de 120 pilotos colorem o céu do ES em provas de parapente
Mais de 120 pilotos colorem o céu do ES em provas de parapente na cidade de Castelo Crédito: Divulgação / Paragliding World Cup
Após o acidente fatal com o piloto de parapente suíço Dan Morand e o resgate do piloto espanhol Jesus Costa Sanchez, a organização da Copa do Mundo de Parapente, realizada na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro, na cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo, decidiu suspender as próximas provas da competição, que estavam previstas para esta quinta-feira (23).
Além da suspensão, será avaliado pelos organizadores se a competição irá prosseguir ou se será cancelado devido aos incidentes
O piloto de parapente suíço Dan Morand, 35, morreu na manhã desta quarta-feira (22), por volta de 11h50, após cair a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa. Além dele, Jesus Costa Sanchez, de 45 anos, que estava disputando a competição, também se acidentou, mas foi resgatado com vida e sem ferimentos aparentes. 

Copa do mundo de parapente em Castelo

Até o dia 25 de março, na Rampa de Ubá, ocorre a Primeira Copa do Mundo de Parapente, que conta com a presença de 125 atletas de 40 países. Trata-se do terceiro evento de parapente em Castelo apenas neste mês.
Com informações de Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul

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