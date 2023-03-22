Após acidentes, Copa do Mundo de Parapente é suspensa nesta quinta (23)

Após o acidente fatal com o piloto de parapente suíço Dan Morand e o resgate do piloto espanhol Jesus Costa Sanchez, a organização da Copa do Mundo de Parapente, realizada na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro, na cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo, decidiu suspender as próximas provas da competição, que estavam previstas para esta quinta-feira (23).
Além da suspensão, será avaliado pelos organizadores se a competição irá prosseguir ou se será cancelado devido aos incidentes
O piloto de parapente suíço Dan Morand, 35, morreu na manhã desta quarta-feira (22), por volta de 11h50, após cair a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa. Além dele, Jesus Costa Sanchez, de 45 anos, que estava disputando a competição, também se acidentou, mas foi resgatado com vida e sem ferimentos aparentes.
Copa do mundo de parapente em Castelo
Até o dia 25 de março, na Rampa de Ubá, ocorre a Primeira Copa do Mundo de Parapente, que conta com a presença de 125 atletas de 40 países. Trata-se do terceiro evento de parapente em Castelo apenas neste mês.
Com informações de Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul