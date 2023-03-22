Após acidentes, Copa do Mundo de Parapente é suspensa nesta quinta (23)

Mais de 120 pilotos colorem o céu do ES em provas de parapente na cidade de Castelo Crédito: Divulgação / Paragliding World Cup

Além da suspensão, será avaliado pelos organizadores se a competição irá prosseguir ou se será cancelado devido aos incidentes

O piloto de parapente suíço Dan Morand, 35, morreu na manhã desta quarta-feira (22), por volta de 11h50, após cair a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa. Além dele, Jesus Costa Sanchez, de 45 anos, que estava disputando a competição, também se acidentou, mas foi resgatado com vida e sem ferimentos aparentes.

Copa do mundo de parapente em Castelo

Até o dia 25 de março, na Rampa de Ubá, ocorre a Primeira Copa do Mundo de Parapente, que conta com a presença de 125 atletas de 40 países. Trata-se do terceiro evento de parapente em Castelo apenas neste mês.