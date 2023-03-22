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Outro caso

Após morte de piloto de parapente, competição em Castelo tem novo acidente

O piloto espanhol Jesus Costa Sanchez, de 45 anos, se acidentou e acionou ajuda, sendo resgatado com vida e não apresentando nenhum ferimento

Publicado em 22 de Março de 2023 às 17:28

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

22 mar 2023 às 17:28
Notaer foi acionado e resgatou piloto de parapente espanhol com vida
Notaer foi acionado e resgatou piloto de parapente espanhol com vida Crédito: Notaer/Divulgação
Após a morte do piloto suíço Dan Morand no Campeonato Mundial de parapente em Castelo, na manhã desta quarta-feira (22), a competição registou outro acidente, desta vez no período da tarde. Jesus Costa Sanchez, piloto espanhol de 45 anos, que estava disputando a competição, também se acidentou na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro. Porém, diferente do primeiro caso, o piloto foi resgatado com vida e sem ferimentos.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o competidor pediu ajuda logo após o acidente. O local também era de difícil acesso, mas a equipe de busca conseguiu localizá-lo e o resgatou com a ajuda de um equipamento chamado "cesto'". 

Piloto morreu na manhã desta quarta-feira (22)

O piloto suíço de parapente Dan Morand, que participava da Copa do Mundo da categoria, realizada na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, morreu na manhã desta quarta-feira (22), após acidente próximo a um paredão rochoso. Ele integrava a equipe suíça e de acordo com a organização da competição, se trata de um piloto experiente.
Dan Morand, piloto de parapente suíço de 35 anos que faleceu em acidente em Castelo
Dan Morand, piloto de parapente suíço de 35 anos que faleceu em acidente em Castelo Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Conforme o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o atleta teve seu óbito constatado às 11h50. O piloto caiu a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa. Ele perdeu o controle do equipamento, provavelmente porque estava em baixa altura, passou por alguma turbulência e colidiu co mo paredão rochoso.
Testemunhas viram o momento do acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros, mas por conta do difícil acesso ao local, o Notaer foi demandado. Inicialmente, uma equipe médica acompanhou a ação com o objetivo de prestar socorro o mais rápido possível. Mas após busca com duas aeronaves, o corpo foi encontrado já sem vida.

Copa do mundo de parapente em Castelo

Inicialmente, os militares tentaram a retirada da vítima, mas o paredão rochoso onde ela estava dificultou a aproximação do helicóptero. Com isso, os bombeiros verificam um ponto de acesso terrestre para chegar até local.
Um dos organizadores da competição, Frank Brown lamentou o ocorrido e afirmou que a prova está suspensa e organização vai se reunir para decidir se cancela o evento ou não.
Até o dia 25 de março, na rampa de Ubá, está marcado para acontecer a Primeira Copa do Mundo de Parapente, que contará com a presença de 125 atletas de 40 países. Trata-se do terceiro evento de parapente em Castelo neste mês.

Notaer realiza resgate de piloto de parapente espanhol em Castelo

Na manhã desta quinta-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar informou que uma equipe de resgate trabalhou durante toda a madrugada e a operação para retirada do corpo foi encerrada por volta de 8h. O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Civil.

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