Piloto de parapente que morreu ao saltar de rampa em Castelo é identificado

Piloto de parapente suíço Dan Morand, 35 anos, morto após acidente em rampa de Castelo Crédito: Reprodução

Após o resgate do corpo, a identidade do competidor foi identificada. Dan Morand, de 35 anos, era um piloto suíço que integrava a equipe do país, conhecida por ser uma das mais fortes do mundo na categoria. Segundo a organização, o atleta era considerado experiente no esporte.

A equipe de resgate do Notaer foi acionada para atender um acidente em uma rampa de voo livre em Castelo Crédito: Notaer/Divulgação

Conforme o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), ele teve o óbito constatado por volta de 11h50, após cair a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa. Algumas pessoas notaram o momento da queda e acionaram o Corpo de Bombeiros, mas por conta da dificuldade de acesso ao local, o Notaer (helicóptero) foi acionado. Uma equipe médica acompanhou o resgate com o objetivo de socorrê-lo, mas encontrou o piloto sem vida.

Outro acidente ocorreu a tarde

Resgate do piloto de parapente espanhol Jesus Costa Sanchez, 45, em Castelo Crédito: Notaer/Divulgação

Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o competidor pediu ajuda logo após o acidente. O local também era de difícil acesso, mas a equipe de busca conseguiu localizá-lo e o resgatou com a ajuda de um equipamento chamado "cesto'".

Provas suspensas nesta quinta-feira (23)

Além da suspensão, será avaliado pelos organizadores se a competição irá prosseguir ou se será cancelada devido aos incidentes.