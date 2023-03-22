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Acidente fatal

Piloto de parapente que morreu ao saltar de rampa em Castelo é identificado

O suíço Dan Morand, de 35 anos, participava da Copa do Mundo de Parapente, realizada na Rampa de Ubá, no interior da cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo

Publicado em 22 de Março de 2023 às 19:06

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

22 mar 2023 às 19:06
Castelo
Piloto de parapente suíço Dan Morand, 35 anos, morto após acidente em rampa de Castelo Crédito: Reprodução
Durante a realização da Copa do Mundo de Parapente realizada na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, um piloto que participava da competição morreu após acidente próximo a um paredão rochoso na manhã desta quarta-feira (22).
Após o resgate do corpo, a identidade do competidor foi identificada. Dan Morand, de 35 anos, era um piloto suíço que integrava a equipe do país, conhecida por ser uma das mais fortes do mundo na categoria. Segundo a organização, o atleta era considerado experiente no esporte.
A equipe de resgate do Notaer foi acionada para atender um acidente em uma rampa de voo livre em Castelo
A equipe de resgate do Notaer foi acionada para atender um acidente em uma rampa de voo livre em Castelo Crédito: Notaer/Divulgação
Conforme o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), ele teve o óbito constatado por volta de 11h50, após cair a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa. Algumas pessoas notaram o momento da queda e acionaram o Corpo de Bombeiros, mas por conta da dificuldade de acesso ao local, o Notaer (helicóptero) foi acionado. Uma equipe médica acompanhou o resgate com o objetivo de socorrê-lo, mas encontrou o piloto sem vida.

Outro acidente ocorreu a tarde

Resgate do piloto de parapente espanhol Jesus Costa Sanchez, 45, em Castelo
Resgate do piloto de parapente espanhol Jesus Costa Sanchez, 45, em Castelo Crédito: Notaer/Divulgação
Após a morte do piloto suíço Dan Morand no Campeonato Mundial de parapente em Castelo, na manhã desta quarta-feira (22), a competição registou outro acidente, desta vez no período da tarde. Jesus Costa Sanchez, piloto espanhol de 45 anos, que estava disputando a competição, também se acidentou na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro. Porém, diferentemente do primeiro caso, o piloto foi resgatado com vida e sem ferimentos.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o competidor pediu ajuda logo após o acidente. O local também era de difícil acesso, mas a equipe de busca conseguiu localizá-lo e o resgatou com a ajuda de um equipamento chamado "cesto'".

Provas suspensas nesta quinta-feira (23)

A organização da Copa do Mundo de Parapente, realizada na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro, na cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo, decidiu suspender as próximas provas da competição, que estavam previstas para esta quinta-feira (23).
Além da suspensão, será avaliado pelos organizadores se a competição irá prosseguir ou se será cancelada devido aos incidentes.
Até às 21h desta quarta, o Corpo de Bombeiros permanecia sem conseguir retirar o corpo do parapentista do local.

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