Trio sai de Minas, furta moto aquática para "rolê"e acaba preso na Serra

A moto aquática foi localizada em um matagal próximo ao pedágio da BR 101, na Serra Crédito: Divulgação | PRF

Um trio foi preso no início da tarde desta quinta-feira (23), na Serra, suspeito de furtar uma moto aquática (popularmente conhecida como jet-ski) de uma loja de equipamentos náuticos localizada na Enseada do Suá, em Vitória . O roubo aconteceu durante a madrugada e câmeras de videomonitoramento flagraram a ação.

Na manhã desta quarta-feira (23), os proprietários da loja, ao chegarem ao local, perceberam o furto e acionaram a polícia. Por meio das imagens do circuito interno, foi possível identificar o modelo e a placa do veículo usado para levar a moto aquática - uma Saveiro.

De acordo com Wylis Lyra, chefe da comunicação da PRF no Estado, a corporação, ao receber a ocorrência, passou a monitorar as rodovias federais no Estado em busca da Saveiro. Durante uma ronda no início da tarde, agentes viram um veículo com o modelo e placa informados. Ao fazer o retorno para realizar a abordagem, os policiais perceberam que a Saveiro estava estacionada em um posto de combustível às margens da BR 101, na Serra

Almoço indigesto

Na abordagem, os três homens disseram aos agentes que haviam parado no posto para almoçar. Porém, confessaram que participaram do furto e que haviam escondido o equipamento náutico. A moto aquática foi localizada em um matagal próximo ao pedágio da BR 101, na Serra, no sentido Fundão

Os criminosos usaram esta Saveiro vermelha para levaram a moto aquático Crédito: Divulgação/PRF

Aos agentes, os homens disseram que sempre tiveram vontade de ter um "jet" e que o mesmo seria para uso próprio. O trio foi conduzido ao DPJ de Laranjeiras e a polícia investiga o caso.