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De BH para a delegacia

Trio sai de Minas, furta moto aquática para "rolê"e acaba preso na Serra

Furto aconteceu em uma loja de equipamentos náuticos localizada na Capital capixaba; os três chegaram ao Estado na noite de quarta (22) e foram detidos em um posto às margens da BR 101

Publicado em 23 de Março de 2023 às 16:28

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

23 mar 2023 às 16:28
Furto de jet ski
A moto aquática foi localizada em um matagal próximo ao pedágio da BR 101, na Serra  Crédito: Divulgação | PRF
Um trio foi preso no início da tarde desta quinta-feira (23), na Serra, suspeito de furtar uma moto aquática (popularmente conhecida como jet-ski) de uma loja de equipamentos náuticos localizada na Enseada do Suá, em Vitória. O roubo aconteceu durante a madrugada e câmeras de videomonitoramento flagraram a ação. 
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três homens são de Belo Horizonte, Minas Gerais, e chegaram ao Espírito Santo na noite desta quarta-feira (22). Durante a madrugada, por volta das 2h, eles invadiram a loja de equipamentos náuticos e furtaram o equipamento do local. 
Na manhã desta quarta-feira (23), os proprietários da loja, ao chegarem ao local, perceberam o furto e acionaram a polícia. Por meio das imagens do circuito interno, foi possível identificar o modelo e a placa do veículo usado para levar a moto aquática - uma Saveiro. 
De acordo com Wylis Lyra, chefe da comunicação da PRF no Estado, a corporação, ao receber a ocorrência, passou a monitorar as rodovias federais no Estado em busca da Saveiro. Durante uma ronda no início da tarde, agentes viram um veículo com o modelo e placa informados. Ao fazer o retorno para realizar a abordagem, os policiais perceberam que a Saveiro estava estacionada em um posto de combustível às margens da BR 101, na Serra

Almoço indigesto

Na abordagem, os três homens disseram aos agentes que haviam parado no posto para almoçar. Porém, confessaram que participaram do furto e que haviam escondido o equipamento náutico. A moto aquática foi localizada em um matagal próximo ao pedágio da BR 101, na Serra, no sentido Fundão
Serra
Os criminosos usaram esta Saveiro vermelha para levaram a moto aquático Crédito: Divulgação/PRF
Aos agentes, os homens disseram que sempre tiveram vontade de ter um "jet" e que o mesmo seria para uso próprio. O trio foi conduzido ao DPJ de Laranjeiras e a polícia investiga o caso. 
A Polícia Civil foi demandada por A Gazeta para mais esclarecimentos sobre os detidos levados para a delegacia do município. Assim que houver um retorno, a reportagem será atualizada. 

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