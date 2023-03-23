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Em flagrante

Suspeito de roubo é detido com duas facas na cintura em Guaçuí

O homem de 30 anos, detido na manhã desta quarta-feira (22), usava a faca para fazer ameaças

Publicado em 23 de Março de 2023 às 14:37

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

23 mar 2023 às 14:37
Um homem de 30 anos foi detido com duas facas na cintura na manhã desta quarta-feira (22), em Guaçuí, no Sul do Estado. Ele é conhecido pela prática de crimes e suspeito de roubar uma loja e uma farmácia. Imagens de videomonitoramento de um estabelecimento comercial mostram o homem ameaçando uma pessoa com a faca. Confira a seguir:
Polícia Militar (PM) informou que, durante patrulhamento pelo Centro da cidade, os militares receberam a informação de um roubo realizado por um indivíduo em uma loja para reparo de celulares.
Segundo a polícia, o suspeito foi localizado no interior de uma farmácia, porém ao perceber a presença policial tentou fugir. Os militares o alcançaram próximo à agência do Sicoob e, durante busca pessoal, constataram que o homem portava duas facas na cintura, além da de uma capa de celular roubada na loja e de um kit de gillete pego na farmácia.
Para a PM, as vítimas informaram que o suspeito utilizou a faca para realizar ameaças. Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre.
Polícia Civil (PC) disse que o suspeito, de 30 anos, conduzido à Delegacia Regional de Alegre, foi autuado em flagrante por roubo qualificado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.

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