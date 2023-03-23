Suspeito de roubo é detido com duas facas na cintura em Guaçuí

Segundo a polícia, o suspeito foi localizado no interior de uma farmácia, porém ao perceber a presença policial tentou fugir. Os militares o alcançaram próximo à agência do Sicoob e, durante busca pessoal, constataram que o homem portava duas facas na cintura, além da de uma capa de celular roubada na loja e de um kit de gillete pego na farmácia.