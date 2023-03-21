Dupla é presa por arrombar salão e furtar objetos avaliados em R$ 6 mil em Guaçuí

Dois homens de 24 e 21 anos foram presos por arrombar um salão de beleza na madrugada desta terça-feira (21), na Praça da Matriz, em Guaçuí, no Sul do Estado, e furtar diversos objetos e produtos avaliados em R$ 6 mil.
Uma câmera de videomonitoramento da região flagrou o momento em que os criminosos entraram e saíram do local com várias sacolas em mãos. Confira a seguir:
A ação conjunta da Polícia Civil e Militar, que foi comandada pelo Delegado Robson Vieira Lima, identificou os autores do crime e, depois, realizou buscas para localizá-los.
Eles foram presos em uma casa abandonada que fica atrás do cemitério municipal, e todos os objetos foram localizados. Em seguida, os homens foram autuados por furto qualificado e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.