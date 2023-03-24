Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Invasão de delegacia

Justiça revoga prisão e tira tornozeleira de delegado que ameaçou delegada no ES

A juíza entendeu que não havia razões para que Daniel Duboc continuasse em prisão domiciliar, uma vez que está "medicado e acompanhado por médico psiquiatra"
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 mar 2023 às 18:20

Publicado em 24 de Março de 2023 às 18:20

Daniel Duboc foi preso depois de invadir sala da DPCA e ameaçar delegada
Daniel Duboc foi preso depois de invadir a sala da DPCA e ameaçar delegada Crédito: Divulgação/Polícia Civil | Reprodução/Redes Sociais
O delegado da Polícia Civil do Espírito Santo Daniel Augusto Duboc Ferreira, preso há quase um ano por invadir uma sala da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), quebrar uma porta de vidro da unidade e ameaçar a titular da delegacia, teve a prisão domiciliar revogada e terá a tornozeleira eletrônica retirada após decisão da Justiça em audiência realizada nesta quinta-feira (23).
A juíza Gisele Souza de Oliveira entendeu que não havia razões para que Daniel continuasse em prisão domiciliar, uma vez que o delegado está "medicado e acompanhado por médico psiquiatra".
Um laudo médico psiquiátrico apresentado após a prisão passou a considerar que o delegado, apesar dos crimes, é "inimputável", ou seja, não pode ser responsabilizado. De acordo coma decisão judicial, Duboc tem um "quadro compatível com doença mental" e era, no dia da agressão, "inteiramente incapaz de entender e autodeterminar-se em relação ao fato praticado".
Juíza decide revogar prisão de delegado que invadiu delegacia em Vitória
Juíza decide revogar prisão de delegado que invadiu delegacia em Vitória Crédito: Reprodução | TJES
A magistrada reconheceu que não houve descumprimento da prisão domiciliar e que "não existem animosidades recentes entre o réu e a vítima", se referindo à delegada Larissa Lacerda, ameaçada na data. O delegado Daniel Duboc, apesar da decisão, não foi absolvido. Isso porque ainda não foi proferida uma sentença. A defesa ainda pode se posicionar.
Desde que foi preso, ele está afastado das funções, mas segue recebendo salário normalmente. A denúncia do Ministério Público do Espírito Santo, oferecida ainda em 2022, apontava que o delegado teria cometido os seguintes crimes:
  • Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa, ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. A expressão "casa" compreende: compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.
  • Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.
  • Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
  • Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.
Três das quatro constatações feitas pelo MPES foram provadas durante o processo. A juíza compreendeu, no entanto, inclusive com base no depoimento da vítima, que Daniel Duboc não desacatou a titular da DPCA. Os outros apontamentos ficaram provados: permanecer na sala, ameaçar alguém e destruir coisa alheia.
De acordo com o documento confeccionado na audiência de custódia, Duboc teria se irritado por conta de uma divisão de tarefas e entrou na sala da delegada Larissa Lacerda, titular da DPCA. Ele teria se recusado a sair e ainda peguntou à delegada se ela sabia "lutar krav maga".
Um trecho do documento aponta que o delegado afirmou que "isso não ia ficar assim", menosprezando e ridicularizando a atuação da colega de trabalho. Em seguida, Duboc foi retirado da sala e levado para fora da delegacia. A porta da unidade foi trancada.
Naquele momento, o delegado deu um chute na porta de vidro, que quebrou. Ele, então, recebeu voz de prisão e chegou a ser algemado por estar "alterado", segundo a delegada vítima.
A denúncia do MPES foi recebida pela juíza no dia 24 de outubro de 2022.

MPES recomenda "absolvição imprópria"

Durante a audiência desta quinta-feira (23), o Ministério Público do Espírito Santo recomendou a absolvição imprópria do acusado Daniel Augusto Duboc Ferreira, aplicando-se como medida de segurança um tratamento ambulatorial.
A absolvição imprópria acontece quando o juiz isenta o réu, entretanto, o vincula a uma medida de segurança. Neste caso, seria um tratamento ambulatorial.

O que diz a defesa

Apesar da decisão da juíza de revogar a prisão domiciliar, ainda não há uma sentença que culpe ou isente o delegado. Portanto, ainda há espaço para a defesa se manifestar.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a defesa do delegado informou que pediu a revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico. Pedidos que foram acatados pela Justiça na quinta (23).
Informou também que foi aberto um prazo para a defesa apresentar "memoriais finais". O documento, segundo o advogado Rafael Roldi, deve ser o último posicionamento da defesa antes da sentença. A intenção, segundo o advogado, é mostrar por qual motivo o delegado deve ser absolvido, assim como recomendou o MPES. Os "memoriais finais" precisam ser apresentados em até 5 dias.
Procurada, a Polícia Civil, respondeu, em nota, que a juíza retirou as cautelares de prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, mas manteve a proibição de aproximação e/ou contato com testemunhas e vítimas, restrição ao porte de armas e afastamento do exercício das funções de delegado.
Sobre os vencimentos do delegado, a PC salientou que suspensão de recebimento de salário por qualquer servidor público depende de determinação judicial, ou da finalização de um processo demissionário. Não há previsão de suspensão dos proventos até o momento.

Veja Também

Diretora de presídio é investigada após detento roubar arma no ES

PF investiga empresas por fraude de R$ 165 milhões em 74 cidades do ES

Corregedoria da PC vai investigar delegado após fala homofóbica em escola no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Justiça MPES Polícia Civil TJES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados