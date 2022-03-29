Delegado é preso após invadir sala e ameaçar delegada em Vitória

Delegado da PCES foi preso depois de invadir delegacia e ameaçar titular da DPCA Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Gazeta apurou que trata-se de Daniel Augusto Duboc Ferreira. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, conforme documento de audiência de custódia ao qual a reportagem teve acesso. Um delegado da Polícia Civil foi preso depois de invadir uma sala da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que fica no bairro Jucutuquara, em Vitória , e ameaçar a delegada titular da unidade na manhã desta segunda-feira (28). Ele não teve o nome divulgado pela corporação, mas a reportagem deapurou que trata-se de Daniel Augusto Duboc Ferreira. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, conforme documento de audiência de custódia ao qual a reportagem teve acesso.

Na ocasião, o delegado foi autuado em flagrante pelos crimes de desacato, dano ao patrimônio público, ameaça e por ter entrado na sala sem autorização.

Como consta no documento de custódia, Duboc teria se irritado por conta de uma divisão de tarefas e entrou na sala da delegada Larissa Lacerda, titular da DPCA. Ele teria se recusado a sair e afirmou que sabia lutar artes marciais, ameaçando a delegada, como consta em uma das partes do termo de custódia (veja abaixo).

"Ainda, durante a discussão, o indiciado teria ameaçado a mesma, narrando ser praticante de artes marciais e que “isso não ia ficar assim”, tendo o autuado, ainda, durante toda a discussão, menosprezado e ridicularizado a atuação da Delegada Chefe da DPCA, a desacatando em função de seu cargo, oportunidade em que os doutores Delegados André e Rhaiana adentraram o gabinete e tiraram o indiciado do local, o deixando na recepção da Delegacia"" Trecho do termo de audiência de custódia - .

Em seguida, Duboc foi retirado da sala e levado para fora da delegacia, tendo sido a porta da unidade trancada. Neste momento, o delegado deu um chute na porta, que era de vidro e quebrou. Ele, então, recebeu voz de prisão.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

De acordo com a Polícia Civil, o delegado estava em descontrole emocional quando entrou na DPCA. Além de ameaçar a titular da delegacia, ele ainda quebrou a porta de entrada da unidade. Conforme a corporação, ele foi encaminhado à Corregedoria e, depois, ao Alfa 10, o presídio para policiais.

A Polícia Civil ressaltou, ainda, que o procedimento criminal será encaminhado à Justiça. Além disso, foi instaurado um processo na Corregedoria da corporação para apurar o caso no âmbito administrativo.

Até a última atualização desta matéria, a reportagem de A Gazeta ainda não havia localizado a defesa do delegado Daniel Duboc. Assim que houver a manifestação pelo lado do delegado preso, a matéria será atualizada.