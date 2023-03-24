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Irmãos são presos suspeitos de matar jovem no meio da rua em Rio Bananal

Willian Soares Oliveira, de 21 anos, e Luciano Soares Oliveira, de 29 anos, teriam tido um desentendimento com a vítima um dia antes do crime. A dupla confessou o assassinato

Publicado em 24 de Março de 2023 às 19:46

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 mar 2023 às 19:46
Willian Soares Oliveira, de 21 anos, e Luciano Soares Oliveira, de 29 anos foram presos suspeitos de matar jovem no meio da rua em Rio Bananal
Willian Soares Oliveira, de 21 anos, e Luciano Soares Oliveira, de 29 anos foram presos suspeitos de matar jovem no meio da rua em Rio Bananal Crédito: Policia Civil | Divulgação
Dois irmãos foram presos na manhã desta sexta-feira (24), suspeitos de matarem a tiros o jovem Sheldonny Ribeiro Gonçalves, de 24 anos, em dezembro do ano passado, na cidade de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Civil, Willian Soares Oliveira, de 21 anos, e Luciano Soares Oliveira, de 29 anos, teriam tido um desentendimento com a vítima um dia antes do crime. A dupla confessou o assassinato.
A PC informou que os dois foram presos em uma operação que ocorreu em Sooretama e Rio Bananal em cumprimento a mandados de busca e apreensão, e prisões.
VSheldonny tinha 24 anos
Sheldonny Ribeiro Gonçalves foi morto em dezembro do ano passado, em Rio Bananal Crédito: Reprodução
Os irmãos foram interrogados pelos policiais e confessaram o crime. Segundo a PC, eles serão encaminhados para Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde ficarão à disposição da Justiça.

O crime

O crime aconteceu no dia 15 de dezembro de 2022, na rua Luiz Carminatti, no bairro São Sebastião, em Rio Bananal. No dia do homicídio, os irmãos foram em uma moto até o local em que a vítima estava, e o executaram a tiros. Após os disparos, eles fugiram do local.
Quando a Polícia Militar chegou, a vítima já estava sem vida. De acordo com informações da polícia, Sheldonny tinha passagem pelo sistema prisional por um homicídio em 2018 e era alvo de um mandado de prisão por violência doméstica, na Lei Maria da Penha.
O corpo de Sheldonny foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. 

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