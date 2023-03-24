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Norte do ES

Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada em Rio Bananal

A vítima, atualmente com 15 anos, tinha só 12 anos quando os abusos começaram. O suspeito havia fugido para a Bahia, onde a prisão ocorreu

Publicado em 24 de Março de 2023 às 17:03

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 mar 2023 às 17:03
Um homem de 37 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (23) suspeito de estuprar e engravidar a enteada, de 15 anos, em uma comunidade no interior do Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha 12 anos quando os abusos começaram.
O suspeito havia fugido para a Bahia, onde a prisão ocorreu, junto com a mãe da menina, que sabia dos abusos. A mulher é considerada foragida.
Além de estuprar a menina várias vezes ao longo dos anos, o suspeito ainda a ameaçava de morte, caso contasse para alguém. Os abusos aconteciam sempre nas proximidades da casa da família.
O caso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar de Rio Bananal quando a vítima, na época com 14 anos, engravidou devido aos abusos. A adolescente decidiu não interromper a gestação.
16ª Delegacia Regional de Linhares
16 ª Delegacia Regional em Linhares é responsável por atender o município de Rio Bananal Crédito: Eduardo Dias
O conselho denunciou o crime para a Polícia Civil do município, que pediu pela prisão do padrasto e da mãe da menina que, segundo a corporação, nunca fez nada para impedir ou denunciar os abusos sofridos pela filha.
A PC recebeu informações de que o casal havia fugido para o município de Ilhéus, na Bahia. Com o apoio das policiais baianas, o homem foi localizado, preso e encaminhado para o presídio.
A investigação continua para prender a mãe da menina, que está foragida.

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