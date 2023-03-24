Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada em Rio Bananal

Um homem de 37 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (23) suspeito de estuprar e engravidar a enteada, de 15 anos, em uma comunidade no interior do Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , a vítima tinha 12 anos quando os abusos começaram.

O suspeito havia fugido para a Bahia , onde a prisão ocorreu, junto com a mãe da menina, que sabia dos abusos. A mulher é considerada foragida.

Além de estuprar a menina várias vezes ao longo dos anos, o suspeito ainda a ameaçava de morte, caso contasse para alguém. Os abusos aconteciam sempre nas proximidades da casa da família.

O caso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar de Rio Bananal quando a vítima, na época com 14 anos, engravidou devido aos abusos. A adolescente decidiu não interromper a gestação.

16 ª Delegacia Regional em Linhares é responsável por atender o município de Rio Bananal Crédito: Eduardo Dias

O conselho denunciou o crime para a Polícia Civil do município, que pediu pela prisão do padrasto e da mãe da menina que, segundo a corporação, nunca fez nada para impedir ou denunciar os abusos sofridos pela filha.

A PC recebeu informações de que o casal havia fugido para o município de Ilhéus, na Bahia. Com o apoio das policiais baianas, o homem foi localizado, preso e encaminhado para o presídio.