Câmera flagra corpo sendo abandonado em cima de moto em Guarapari; assista

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, no início da manhã deste sábado (25). Câmeras de segurança registraram quando um homem chega de motocicleta carregando a vítima e deixando o corpo no local com a moto por volta das 5h35 da manhã.

A respeito do assunto, a Polícia Militar informou que foi acionada por um solicitante que informou que havia um homem ferido e desacordado na garupa do veículo.

Ainda segundo a polícia, em determinado momento, o motociclista teria abandonado o veículo com a pessoa às margens da pista e fugiu correndo. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou um encontro de cadáver, não sendo possível identificar a causa do óbito, e acionou a perícia.

Já a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, que aguardará o resultado dos exames.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para exame cadavérico, que mostrará a causa da morte.