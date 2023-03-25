Jovem de 18 anos é morto a facadas pelo ex-marido da namorada na Serra

Frank Frasão, de 18 anos, foi morto a facadas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Com informações da TV Gazeta

Um jovem de 18 anos foi morto a facadas pelo ex-marido da sua namorada no final da madrugada deste sábado, no bairro Vista da Serra 1, na Serra.

Frank Frasão estava dormindo com a namorada, uma dona de casa de 39 anos. Segundo ela relatou ao repórter Diony Silva da TV Gazeta, o ex-marido, um carreteiro de 55 anos, entrou na casa e partiu para cima do rapaz. Ela contou que eles começaram a brigar, entraram em luta corporal e o ex acabou dando várias facadas no seu atual namorado.

Depois de já ter sido esfaqueado, o jovem ainda tentou fugir, mas não conseguiu porque a casa é cercada por grades.

A mulher disse que já estava separada do carreteiro há seis meses e que tinha iniciado um relacionamento com Frank há dois meses. Mas o ex não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a mulher, ela conheceu Frank no trabalho e também relatou que o ex havia dito que se ela iniciasse outro relacionamento a mataria.

A dona de casa de 39 anos falou ainda que não sabe como o homem de 55 anos entrou na casa, pois não havia sinais de arrombamento no portão. Apesar da mulher dizer que já estava separada há seis meses, os vizinhos disseram que viam o homem todos os dias na casa, de acordo com a polícia.

Depois de matar o jovem, o suspeito fugiu levando a faca usada no crime. Investigadores e peritos da polícia civil estiveram no local e coletaram provas para as investigações.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A população pode denunciar por meio do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

A Polícia Militar informou que prosseguiu até o local na madrugada deste sábado (25), onde uma solicitante relatou que havia ouvido uma discussão na casa de vizinhos e, ao sair para verificar o que estava acontecendo, se deparou com o atual companheiro da vizinha esfaqueado, caído no chão, tendo o ex-companheiro dela se evadido imediatamente do local.