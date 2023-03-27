Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Morto, esganado e esfaqueado, dentro do apartamento em que morava no Centro de Montanha , no Norte do Espírito Santo, entre a noite de sábado (25) e a madrugada de domingo (26), o médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, era muito querido pela família. Filho de um lavrador e uma doméstica, ele recebeu os cuidados da avó e se dedicou muito para realizar seu maior sonho: atuar na medicina.

Aloísio foi encontrado morto por colegas de trabalho, que estranharam a ausência da vítima no trabalho. Ele dava plantões no Hospital Municipal de Pinheiros e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Montanha.

Além de ter matado Aloísio, Carlos Magno também roubou o carro, um Chevrolet, o celular e um notebook da vítima. Imagens de câmera de segurança mostraram o momento em que o indivíduo saía da casa do médico com uma mochila e chapéu. Nas redes sociais, o suspeito ainda ostentou fotos e vídeos exibindo o carro.

Your browser does not support the audio element. Filho de lavrador e doméstica, médico assassinado no ES lutou para se formar

Tia do médico, Maria Aparecida de Jesus Silva, de 46 anos, além do parentesco, disse que era amiga e confidente de Aloísio. O jovem era o xodó da família e tinha mais um plano pela frente: fazer residência na área de psiquiatria em São Paulo no final deste ano.

“Estamos muito tristes. Ele era excelente em tudo e sempre foi um guerreiro. O que ele conquistou foi com a força e garra dele. Filho de um lavrador e doméstica e conseguiu realizar o sonho de ser médico. Ele almejava a residência de psiquiatria em São Paulo, estava previsto para o fim do ano”, contou Maria Aparecida em entrevista à reportagem de A Gazeta.

Tia comemorou com Aloísio a formatura em medicina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Aloisio se formou médico em 2020 pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, desde então, atuava em cidades do interior. O crime deixou colegas de profissão e moradores da região chocados.

A família foi até o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para liberar o corpo de Aloísio ainda neste domingo e o levou para a cidade de Lajedão, na Bahia, onde está sendo velado na casa da avó. O enterro do jovem está marcado para as 11h desta segunda-feira (27), no cemitério do município. “Somos uma família muito unida. O Aloísio tem uma relação muito forte com a avó, porque ele foi criado por ela desde pequeno. Ela está dilacerada”, disse a tia.

Maria Aparecida pede por justiça e quer que o suspeito da morte de seu sobrinho fique preso por muito tempo. “Que ele apodreça na cadeia. Não há motivos para ter feito o que fez. Que levasse tudo, menos a vida do Aloísio”, finalizou.

Suspeito ostentou fotos e vídeos

Após matar o médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, a facadas dentro do apartamento dele, o suspeito, Carlos Magno Santos Santana, postou vídeos e fotos em suas redes sociais ostentando com o carro roubado da vítima.

O suspeito postou em suas redes sociais fotos e vídeos ostentando enquanto estava na direção do carro furtado da vítima.

Segundo o delegado titular de Montanha, Eduardo Mota, o suspeito estava em um bar de Conceição da Barra e não reagiu a abordagem dos policiais.

“O suspeito estava em um bar e não reagiu a abordagem dos policiais. Desde o crime, estávamos monitorando a trajetória do veículo e localizamos o suspeito. O uso de óculos escuros e boné induzem a acreditar que pode ter premeditado, para não ser identificado pelas câmeras”, comentou o delegado.

Crime após encontro

De acordo com a polícia, após marcarem o encontro, Aloísio foi de carro buscar Carlos Magno em Conceição da Barra e os dois seguiram para o bairro onde a vítima morava.

Chegando em Montanha, o suspeito foi deixado no Centro para que ninguém visse os dois chegando juntos ao imóvel do médico. Por isso, Carlos Magno chegou depois, a pé, ao apartamento do médico.

O delegado de Montanha, Eduardo Mota, afirmou que a intenção de Carlos Magno foi de roubar os bens do médico – interesse patrimonial.