Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Um guerreiro"

Filho de lavrador e doméstica, médico assassinado no ES lutou para se formar

Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, almejava fazer um curso de residência em psiquiatria em São Paulo no fim deste ano, mas teve plano interrompido ao ser assassinado no fim de semana

Publicado em 27 de Março de 2023 às 10:56

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 mar 2023 às 10:56
Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento
Aloísio Vieira Silva, foi encontrado por amigos dentro do apartamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Morto, esganado e esfaqueado, dentro do apartamento em que morava no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo, entre a noite de sábado (25) e a madrugada de domingo (26), o médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, era muito querido pela família. Filho de um lavrador e uma doméstica, ele recebeu os cuidados da avó e se dedicou muito para realizar seu maior sonho: atuar na medicina.
Aloísio foi encontrado morto por colegas de trabalho, que estranharam a ausência da vítima no trabalho. Ele dava plantões no Hospital Municipal de Pinheiros e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Montanha. 
O suspeito de matar o médico é Carlos Magno Santos Santana, preso horas depois do assassinato durante uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil no bairro Cobrais, em Conceição da Barra. O homem confessou o crime.
Além de ter matado Aloísio, Carlos Magno também roubou o carro, um Chevrolet, o celular e um notebook da vítima. Imagens de câmera de segurança mostraram o momento em que o indivíduo saía da casa do médico com uma mochila e chapéu. Nas redes sociais, o suspeito ainda ostentou fotos e vídeos exibindo o carro.
Filho de lavrador e doméstica, médico assassinado no ES lutou para se formar
Tia do médico, Maria Aparecida de Jesus Silva, de 46 anos, além do parentesco, disse que era amiga e confidente de Aloísio. O jovem era o xodó da família e tinha mais um plano pela frente: fazer residência na área de psiquiatria em São Paulo no final deste ano.
“Estamos muito tristes. Ele era excelente em tudo e sempre foi um guerreiro. O que ele conquistou foi com a força e garra dele. Filho de um lavrador e doméstica e conseguiu realizar o sonho de ser médico. Ele almejava a residência de psiquiatria em São Paulo, estava previsto para o fim do ano”, contou Maria Aparecida em entrevista à reportagem de A Gazeta.
Tia comemorou com Aloísio a formatura em medicina
Tia comemorou com Aloísio a formatura em medicina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Aloisio se formou médico em 2020 pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, desde então, atuava em cidades do interior. O crime deixou colegas de profissão e moradores da região chocados.
A família foi até o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para liberar o corpo de Aloísio ainda neste domingo e o levou para a cidade de Lajedão, na Bahia, onde está sendo velado na casa da avó. O enterro do jovem está marcado para as 11h desta segunda-feira (27), no cemitério do município. “Somos uma família muito unida. O Aloísio tem uma relação muito forte com a avó, porque ele foi criado por ela desde pequeno. Ela está dilacerada”, disse a tia.
Maria Aparecida pede por justiça e quer que o suspeito da morte de seu sobrinho fique preso por muito tempo. “Que ele apodreça na cadeia. Não há motivos para ter feito o que fez. Que levasse tudo, menos a vida do Aloísio”, finalizou.

Suspeito ostentou fotos e vídeos

Após matar o médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, a facadas dentro do apartamento dele, o suspeito, Carlos Magno Santos Santana, postou vídeos e fotos em suas redes sociais ostentando com o carro roubado da vítima.
O suspeito postou em suas redes sociais fotos e vídeos ostentando enquanto estava na direção do carro furtado da vítima.
Segundo o delegado titular de Montanha, Eduardo Mota, o suspeito estava em um bar de Conceição da Barra e não reagiu a abordagem dos policiais.
“O suspeito estava em um bar e não reagiu a abordagem dos policiais. Desde o crime, estávamos monitorando a trajetória do veículo e localizamos o suspeito. O uso de óculos escuros e boné induzem a acreditar que pode ter premeditado, para não ser identificado pelas câmeras”, comentou o delegado.

Crime após encontro

A Polícia Civil confirmou que o crime aconteceu após a vítima marcar um encontro com o suspeito do crime, Carlos Magno Santos Santana, por meio de um aplicativo de relacionamento
De acordo com a polícia, após marcarem o encontro, Aloísio foi de carro buscar Carlos Magno em Conceição da Barra e os dois seguiram para o bairro onde a vítima morava.
Chegando em Montanha, o suspeito foi deixado no Centro para que ninguém visse os dois chegando juntos ao imóvel do médico. Por isso, Carlos Magno chegou depois, a pé, ao apartamento do médico.
O delegado de Montanha, Eduardo Mota, afirmou que a intenção de Carlos Magno foi de roubar os bens do médico – interesse patrimonial.
A Polícia Civil disse que, após o crime, o carro de Aloísio – um Chevrolet Onix prata – foi levado para Conceição da Barra, e foi identificado por volta das 5h pelo cerco eletrônico. Carlos Magno estava dentro de um bar quando foi preso. Segundo a corporação, ele estava tranquilo e confessou o crime.

Veja Também

Acidente deixa motociclista e garupa feridos na BR 101 em Rio Novo do Sul

Acidente entre carro e ônibus deixa um morto na BR 262 em Viana

Homem é morto a tiros na cama no interior de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra Montanha Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados