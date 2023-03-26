Homem é morto a tiros na cama no interior de Cachoeiro

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi morto a tiros em sua cama, na madrugada deste domingo (26), no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a polícia, a casa do homem foi invadida pelo atirador.
Segundo a Polícia Militar, o crime foi registrado às 3h. De acordo com testemunhas aos militares, um homem teria invadido a casa da vítima e feito diversos disparos contra ele, fugindo em seguida.
A vítima teve a morte confirmada no local do fato e a perícia foi acionada. Nenhum suspeito foi localizado durante o atendimento da ocorrência.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e confirmou que até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Informações que ajudem na investigação podem ser repassadas de forma anônima, através do Disque-denúncia (181).