Homem fica ferido ao ser golpeado com pedra na cabeça em Alegre

Um homem não identificado foi agredido no meio da rua com pedradas na cabeça. A cena foi flagrada por câmeras de videomonitoramento, que ficam em uma das ruas do bairro Vila do Sul, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na última sexta-feira (24).

Nas imagens, é possível ver um homem de camisa azul e calça clara andando na rua, logo em seguida, vem um outro homem correndo e dá várias pedradas na vítima, que cai no chão.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto socorro da região. Apresentava ferimentos superficiais na cabeça e estava embriagado.

Segundo a polícia, o agressor acabou sendo espancado por populares no mesmo local onde bateu na outra vítima. Ele, que teria 39 anos, foi encontrado caído e desacordado. Por isso, também foi encaminhado ao pronto socorro.

A Polícia Militar foi acionada e na unidade de saúde foi informada sobre os dois casos. De acordo com moradores havia ocorrido uma confusão no local. Ninguém soube dizer a motivação e até agora ninguém foi preso.