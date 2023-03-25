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Homem fica ferido ao ser golpeado com pedra na cabeça em Alegre

Agressor acabou também sendo espancado por populares e encontrado desacordado na mesma rua onde primeira vítima foi ferida
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

25 mar 2023 às 12:40

Publicado em 25 de Março de 2023 às 12:40

Um homem não identificado foi agredido no meio da rua com pedradas na cabeça. A cena foi flagrada por câmeras de videomonitoramento, que ficam em uma das ruas do bairro Vila do Sul, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na última sexta-feira (24).
Nas imagens, é possível ver um homem de camisa azul e calça clara andando na rua, logo em seguida, vem um outro homem correndo e dá várias pedradas na vítima, que cai no chão.

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A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto socorro da região. Apresentava ferimentos superficiais na cabeça e estava embriagado.
Segundo a polícia, o agressor acabou sendo espancado por populares no mesmo local onde bateu na outra vítima. Ele, que teria 39 anos, foi encontrado caído e desacordado. Por isso, também foi encaminhado ao pronto socorro.
A Polícia Militar foi acionada e na unidade de saúde foi informada sobre os dois casos. De acordo com moradores havia ocorrido uma confusão no local. Ninguém soube dizer a motivação e até agora ninguém foi preso.
Homem golpeia na cabeça várias vezes outro rapaz usando uma pedra. Crime foi flagrado por câmeras de segurança
Homem golpeia na cabeça várias vezes outro rapaz usando uma pedra. Crime foi flagrado por câmeras de segurança Crédito: Reprodução

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