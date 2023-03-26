Acidente entre carro e ônibus deixa um morto na BR 262 em Viana

Acidente entre carro e ônibus de turismo na BR 262 Crédito: João Brito

Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus de turismo matou uma pessoa no km 18 da BR 262 , altura de Bom Pastor, em Viana , na noite deste domingo (26). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal ( PRF ).

Segundo da corporação, a colisão ocorreu às 18h15 e, por volta das 19h10, a perícia já tinha sido acionada e uma equipe estava a caminho do local. Quem dirigia o carro era Sergio Luiz Cardoso, de 60 anos. Ele estava sozinho no veículo e morreu poucos minutos depois do acidente. O motorista do ônibus e uma passageira tiveram ferimentos leves e foram levados ao hospital.

O impacto foi tão forte que o volante do carro, um Chevrolet Corsa, ficou retorcido. Dentro do ônibus estavam turistas que voltavam para Minas Gerais. Um dos passageiros, o pedreiro Gilvan Santos da Silva, ficou com a mão machucada por causa de estilhaços de vidros das janelas. Depois da batida ele desceu do ônibus para tentar ajudar.