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Tragédia

Acidente entre carro e ônibus deixa um morto na BR 262 em Viana

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a perícia foi acionada às 19h10; imagens mostram veículo com a frente destruída
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2023 às 20:08

Publicado em 26 de Março de 2023 às 20:08

Bom Pastor, Viana
Acidente entre carro e ônibus de turismo na BR 262 Crédito: João Brito
Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus de turismo matou uma pessoa no km 18 da BR 262, altura de Bom Pastor, em Viana, na noite deste domingo (26). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo da corporação, a colisão ocorreu às 18h15 e, por volta das 19h10, a perícia já tinha sido acionada e uma equipe estava a caminho do local. Quem dirigia o carro era Sergio Luiz Cardoso, de 60 anos. Ele estava sozinho no veículo e morreu poucos minutos depois do acidente. O motorista do ônibus e uma passageira tiveram ferimentos leves e foram levados ao hospital.
O impacto foi tão forte que o volante do carro, um Chevrolet Corsa, ficou retorcido. Dentro do ônibus estavam turistas que voltavam para Minas Gerais. Um dos passageiros, o pedreiro Gilvan Santos da Silva, ficou com a mão machucada por causa de estilhaços de vidros das janelas. Depois da batida ele desceu do ônibus para tentar ajudar.
A via foi sinalizada com cones, e não chegou a ser interditada. Mas o ônibus parado na pista deixou o trânsito bastante congestionado.

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