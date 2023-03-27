Acidente deixa motociclista e garupa feridos na BR 101 em Rio Novo do Sul

Piloto e mulher na garupa ficaram feridos no acidente Crédito: Divulgação/ PRF

A colisão foi registrada por volta de 18h50, no km 394. Conforme a PRF, o carro, uma caminhonete Chevrolet Montana, seguia pela BR 101, sentido Rio de Janeiro, e a Honda CG estava no sentido contrário.

No alargamento da pista, quando a rodovia passou a contar com duas faixas no sentido Rio de Janeiro, a Chevrolet Montana se deslocou para a faixa à esquerda. Em, seguida a moto invadiu parcialmente a contramão e bateu na lateral da caminhonete. Com o impacto, a moto tombou sobre a pista e foi arrasada por cerca de 30 metros na pista.

O condutor da moto foi socorrido em estado grave para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Já a mulher que estava na garupa foi encaminhada por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio Novo do Sul para o Pronto-Atendimento do município. Posteriormente, em decorrência de agravamento da situação,ela também foi transferida para o hospital. O estado de saúde e a identificação das vítimas não foram informadas.