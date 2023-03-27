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Colisão com carro

Acidente deixa motociclista e garupa feridos na BR 101 em Rio Novo do Sul

Moto seguia no sentido Vitória quando atingiu a lateral do carro, que seguia no sentido contrário; motociclista foi arrastado por mais de 30 metros na pista
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 mar 2023 às 10:30

Publicado em 27 de Março de 2023 às 10:30

Piloto e mulher na garupa ficaram feridos no acidente
Piloto e mulher na garupa ficaram feridos no acidente Crédito: Divulgação/ PRF
Um motociclista de 55 anos e uma mulher de 46, que estava na garupa, ficaram feridos em um acidente envolvendo a moto em que eles estavam e um carro na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto teria invadido a contramão e batido na lateral do veículo.
A colisão foi registrada por volta de 18h50, no km 394. Conforme a PRF, o carro, uma caminhonete Chevrolet Montana, seguia pela BR 101, sentido Rio de Janeiro, e a Honda CG estava no sentido contrário.
No alargamento da pista, quando a rodovia passou a contar com duas faixas no sentido Rio de Janeiro, a Chevrolet Montana se deslocou para a faixa à esquerda. Em, seguida a moto invadiu parcialmente a contramão e bateu na lateral da caminhonete. Com o impacto, a moto tombou sobre a pista e foi arrasada por cerca de 30 metros na pista.
O condutor da moto foi socorrido em estado grave para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Já a mulher que estava na garupa foi encaminhada por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio Novo do Sul para o Pronto-Atendimento do município. Posteriormente, em decorrência de agravamento da situação,ela também foi transferida para o hospital. O estado de saúde e a identificação das vítimas não foram informadas.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro, um homem de 61 anos, saiu sem ferimentos e passou por teste do bafômetro, que apontou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

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