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Leonel Ximenes

Tem até túnel na BR 262: conheça detalhes do projeto de duplicação

Projeto básico prevê também estudo geotécnico do subsolo e reforço do pavimento no trecho de 180 quilômetros da rodovia no ES

Publicado em 30 de Março de 2023 às 02:02

Públicado em 

30 mar 2023 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Interdição no Km 22 da BR 262, em Viana
BR 262: rodovia antiga, perigosa e ultrapassada Crédito: Fernando Madeira
O projeto básico de duplicação da BR 262 no Espírito Santo prevê a construção até de um túnel de 700 metros de extensão em Venda Nova do Imigrante, um dos trechos considerados mais complexos para a modernização da rodovia federal em território capixaba.
O edital para contratação do projeto básico, no valor de R$ 35 milhões, está previsto para ser publicado nesta quinta-feira (30), no Diário Oficial da União. A complexidade do projeto inclui o estudo geológico de todo o subsolo do trecho de 180 quilômetros entre o entroncamento da 262 com a BR 101, em Viana, até a divisa com Minas Gerais.

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“É uma obra ousada, por isso o alto investimento”, resume Romeu Scheibe Neto, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Espírito Santo (Dnit-ES), que apesar disso se mostra otimista com a possibilidade de atrair várias empresas para disputar a licitação do projeto, cujo vencedor será conhecido no dia 26 de abril.
Além do túnel, a menina dos olhos do estudo, o projeto básico contempla itens como a duplicação propriamente dita, o traçado e o tipo de pavimento, que deverá ser rígido o suficiente para comportar o tráfego e as características climáticas chuvosas da região serrana capixaba, por onde passa a 262.
“Depois de três tentativas de concessão frustradas, não podemos errar mais”, admite Scheibe Neto, em referência ao fracasso da entrega da rodovia federal à iniciativa privada ao longo dos últimos anos.
Desta vez, segundo o superintendente do Dnit-ES, o projeto está cercado de cuidados adicionais, como o estudo geotécnico do subsolo da rodovia, item que não estava presente nos projetos anteriores.

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“Ao longo da rodovia existem muitas rochas, algumas fraturadas, o que comprova as dificuldades e a necessidade de um bom diagnóstico. Além dessa investigação geotécnica, o projeto básico compreende um detalhado estudo ambiental, haja vista as características naturais da região por onde passa a 262”, pontua.
Mas o grande desafio não é o projeto básico, mas a duplicação de fato da BR 262, uma reivindicação antiga (e justa) de toda a sociedade capixaba. Segundo Scheibe Neto, com um bom projeto básico em mãos, o governo federal vai estudar posteriormente as formas de financiamento para a megaobra.
Neste primeiro momento,segundo ele, o próprio Dnit pode tocar a duplicação. Futuramente, entretanto, o governo federal pode, se quiser, tentar mais uma vez conceder o trecho capixaba da 262 à iniciativa privada.
Mas o ponto de partida é a elaboração de um bom projeto básico. Parece que a duplicação, desta vez, está no caminho certo. Chega de tanto sofrimento!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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