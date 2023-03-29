Decolou! Governo do ES marca data para inaugurar Aeroporto de Linhares

Vista aérea do Aeroporto de Linhares Crédito: Hélio Filho/Secom

governo do Estado marcou mais uma vez a data do encerramento da novela do Aeroporto de Linhares. Segundo a coluna apurou, o novo terminal de passageiros deverá ser entregue no dia 10 de abril.

A assessoria de Comunicação do Palácio Anchieta confirma que essa data está previamente agendada, mas pondera que ainda pode haver alguma modificação de última hora.

O dia 10 de abril, se confirmada a inauguração, será o último capítulo de uma nova novela envolvendo a obra tão ansiada pelos linharenses e as regiões Norte e Noroeste do Estado.

O terminal aeroportuário terá capacidade para receber até 200 passageiros e cinco voos comerciais por dia. Para essa nova instalação o antigo terminal teve que ser demolido.