Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Decolou! Governo do ES marca data para inaugurar Aeroporto de Linhares

Novo terminal terá capacidade para receber até 200 passageiros e cinco voos comerciais por dia

Públicado em 

29 mar 2023 às 16:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista aérea do Aeroporto de Linhares, no Norte do ES
Vista aérea do Aeroporto de Linhares Crédito: Hélio Filho/Secom
governo do Estado marcou mais uma vez a data do encerramento da novela do Aeroporto de Linhares. Segundo a coluna apurou, o novo terminal de passageiros deverá ser entregue no dia 10 de abril.
A assessoria de Comunicação do Palácio Anchieta confirma que essa data está previamente agendada, mas pondera que ainda pode haver alguma modificação de última hora.

Veja Também

Agora vai? A tão sonhada Rodoviária de Linhares já tem data para ser inaugurada

Aeroporto de Linhares tem mais inauguração que voo

O dia 10 de abril, se confirmada a inauguração, será o último capítulo de uma nova novela envolvendo a obra tão ansiada pelos linharenses e as regiões Norte e Noroeste do Estado.
O terminal aeroportuário terá capacidade para receber até 200 passageiros e cinco voos comerciais por dia. Para essa nova instalação o antigo terminal teve que ser demolido.
A previsão inicial do governo do Estado era entregar o novo terminal em dezembro de 2022, mas a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que as obras, que contam com investimento de R$ 3 milhões do governo do Estado, ficariam para o primeiro trimestre de 2023 - passaram-se poucos dias dessa nova previsão.

Veja Também

Linhares: a cidade que tem aeroporto e não tem rodoviária

Por outro lado, a pista está pronta. Inaugurada em junho do ano passado, a nova estrutura tem 1.860 metros (sendo que a antiga tinha 1.350 metros). Com a ampliação, o aeroporto passa a ter capacidade para receber aviões como o Boeing 757/200, que tem capacidade para até 239 passageiros em uma única classe.
A pista recebeu a homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), ainda no ano passado.
A cidade que ainda não tem rodoviária (mas a prefeitura prometeu fazer uma até o ano que vem) pode se orgulhar de ter aeroporto. Eis o sentido do enredo dessa novela. Tomara que acabe logo.

Veja Também

Em Linhares, vereadores têm carro oficial e agora mais gasolina

Restaurante mais tradicional de Linhares fecha as portas após 40 anos

CLIQUE AQUI PARA LER MAISNOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Linhares Governo do ES Aeroporto de Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados