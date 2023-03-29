Decolou! Governo do ES marca data para inaugurar Aeroporto de Linhares

O governo do Estado
marcou mais uma vez a data do encerramento da novela do Aeroporto de Linhares. Segundo a coluna apurou, o novo terminal de passageiros deverá ser entregue no dia 10 de abril.
A assessoria de Comunicação do Palácio Anchieta confirma que essa data está previamente agendada, mas pondera que ainda pode haver alguma modificação de última hora.
O dia 10 de abril, se confirmada a inauguração, será o último capítulo de uma nova novela envolvendo a obra tão ansiada pelos linharenses e as regiões Norte e Noroeste do Estado.
O terminal aeroportuário terá capacidade para receber até 200 passageiros e cinco voos comerciais por dia. Para essa nova instalação o antigo terminal teve que ser demolido.
Por outro lado, a pista está pronta. Inaugurada em junho do ano passado, a nova estrutura tem 1.860 metros (sendo que a antiga tinha 1.350 metros). Com a ampliação, o aeroporto passa a ter capacidade para receber aviões como o Boeing 757/200, que tem capacidade para até 239 passageiros em uma única classe.