Edital para contratar projeto de duplicação da BR 262 sai até quinta

“Vamos fazer alguns investimentos, a pedido do governador, no curto prazo. Vamos investir na implantação de algumas terceiras faixas e soluções para pontos de estrangulamento”, destaca Renan Filho.

Até o ano passado, havia a expectativa de que a BR 262 fosse a leilão e a concessionária vencedora assumisse a realização das obras de duplicação. Em julho, porém, a rodovia foi excluída do edital de concessão que seria realizado em parceria com a BR 381, em Minas Gerais. Isso depois de o leilão ter sido suspenso por três vezes, para remodelação das regras, como forma de atrair empresas interessadas.