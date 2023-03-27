O edital para contratação do projeto de duplicação da BR 262 deve ser lançado na próxima quinta-feira (30). A informação foi divulgada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, na última sexta-feira (24), em visita ao Estado. Principal ligação do Espírito Santo com Minas Gerais e também a região central do país, a rodovia é um dos gargalos para a logística capixaba, por ter faixa simples em quase toda a sua extensão. Além disso, tem um percurso sinuoso ao atravessar a região de montanhas.
“A publicação do edital será o primeiro passo para o andamento da duplicação. Vamos incluir essa obra no plano estratégico do Ministério dos Transportes de forma a viabilizar os recursos. Essa rodovia precisa ser duplicada porque tem um altíssimo fluxo. Sabemos que o Espírito Santo é o litoral de Minas Gerais e é também uma porta do Atlântico para o Brasil central”, disse Renan Filho.
O ministro também se comprometeu a atender um pedido do governador Renato Casagrande e realizar algumas obras na rodovia, enquanto o projeto de duplicação não vira realidade.
“Vamos fazer alguns investimentos, a pedido do governador, no curto prazo. Vamos investir na implantação de algumas terceiras faixas e soluções para pontos de estrangulamento”, destaca Renan Filho.
Edital para contratar projeto de duplicação da BR 262 sai até quinta
Até o ano passado, havia a expectativa de que a BR 262 fosse a leilão e a concessionária vencedora assumisse a realização das obras de duplicação. Em julho, porém, a rodovia foi excluída do edital de concessão que seria realizado em parceria com a BR 381, em Minas Gerais. Isso depois de o leilão ter sido suspenso por três vezes, para remodelação das regras, como forma de atrair empresas interessadas.
De lá para cá, o Estado busca soluções para resolver os problemas de estrangulamento do trânsito na rodovia. Uma das opções é a construção de uma rodovia ligando Viana a Domingos Martins.