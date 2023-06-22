Na Serra, os estudantes preferem "Azuldifax" ou "Verdigal"?

O uniforme escolar verde da atual gestão e o azul do governo anterior Crédito: Divulgação

Na Serra , não queira ensinar a ninguém que, no futebol, existe uma grande rivalidade entre Vasco x Flamengo, Galo x Cruzeiro, Inter x Grêmio e Palmeiras x Corinthians. Na maior cidade do ES, todo mundo conhece um outro antagonismo histórico: entre Sérgio Vidigal (PDT), o atual prefeito, e seu antecessor, Audifax Barcelos (sem partido).

A rivalidade política no município serrano é tanta que é expressa até nas cores, que são trocadas no início da gestão de cada prefeito, nos últimos anos. A do pedetista é verde e branco, enquanto a do seu principal oponente é azul e branco (pelo menos tem algo que os une, o branco).

A coisa chegou a tal ponto que virou até neologismo no setor de Educação . A comunidade escolar costuma se referir aos uniformes dos estudantes da gestão Vidigal de “Verdigal”. Para Audifax, colou o termo "Azuldifax".

A assessoria do prefeito Vidigal diz que o verde predominante é uma alusão à cor do brasão do município. O uniforme, de acordo com a prefeitura, é distribuído gratuitamente aos cerca de 70 mil alunos da rede municipal de ensino, mas isso não impede que os responsáveis pelos estudantes comprem uniformes adicionais nas lojas credenciadas.