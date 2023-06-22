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Leonel Ximenes

Na Serra, os estudantes preferem "Azuldifax" ou "Verdigal"?

Rivalidade entre os dois principais líderes políticos do município é expressa até na combinação de cores

Públicado em 

22 jun 2023 às 19:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O uniforme escolar verde da atual gestão e o azul do governo anterior
O uniforme escolar verde da atual gestão e o azul do governo anterior Crédito: Divulgação
Na Serra, não queira ensinar a ninguém que, no futebol, existe uma grande rivalidade entre Vasco x Flamengo, Galo x Cruzeiro, Inter x Grêmio e Palmeiras x Corinthians. Na maior cidade do ES, todo mundo conhece um outro antagonismo histórico: entre Sérgio Vidigal (PDT), o atual prefeito, e seu antecessor, Audifax Barcelos (sem partido).
A rivalidade política no município serrano é tanta que é expressa até nas cores, que são trocadas no início da gestão de cada prefeito, nos últimos anos. A do pedetista é verde e branco, enquanto a do seu principal oponente é azul e branco (pelo menos tem algo que os une, o branco).
A coisa chegou a tal ponto que virou até neologismo no setor de Educação. A comunidade escolar costuma se referir aos uniformes dos estudantes da gestão Vidigal de “Verdigal”. Para Audifax, colou o termo "Azuldifax".

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A assessoria do prefeito Vidigal diz que o verde predominante é uma alusão à cor do brasão do município. O uniforme, de acordo com a prefeitura, é distribuído gratuitamente aos cerca de 70 mil alunos da rede municipal de ensino, mas isso não impede que os responsáveis pelos estudantes comprem uniformes adicionais nas lojas credenciadas.
A coluna tentou falar com o ex-prefeito Audifax Barcelos, mas ele não pôde atender no momento de conclusão desta matéria. Quando se manifestar, este texto será atualizado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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