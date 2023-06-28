Vereador bolsonarista no ES quer espantalhos em árvores

O espantalho em árvore em Rio Novo do Sul e o vereador Helinho Crédito: Divulgação

O vereador Hélio Scheidegger, de Rio Novo do Sul , se proclama bolsonarista assumido (“bastante doente”, resume), mas, diferentemente da maioria dos adeptos do ex-presidente da República, tem preocupações ambientais.

A mais recente delas envolve uma velha polêmica na pequena e pacata cidade do Sul do Estado : como impedir os pássaros que se aninham nas árvores na praça mais central de Rio Novo, principalmente nos finais de tarde, de continuar sujando o espaço com suas fezes?

Helinho, como é mais conhecido, tem uma solução que será apresentada ao prefeito Jocenei Marconcini Castelari em forma de indicação parlamentar: a instalação de espantalhos no copa dos oito oitis que embelezam e refrescam a Praça Áureo Viana, também chamada de central ou da igreja católica, para afugentar principalmente os guaxes (Cacicus haemorrhous).

“É uma solução simples, sem custo para o município e sem prejudicar os pássaros. Recentemente a prefeitura fez uma poda radical nas árvores, mas não adiantou nada”, lamenta o vereador, de 58 anos, que é capitão PM da reserva.

"O Executivo Municipal ainda não encontrou solução para afugentar os pássaros ou conviver com eles em harmonia. Está aí uma solução encontrada: colocar um espantalho sobre a copa das árvores" Hélio Scheidegger - Vereador em Rio Novo do Sul

Para o nobre edil, os espantalhos são a solução para o problema. Helinho cita o exemplo de um morador de Rio Novo do Sul que instalou o boneco no alto de uma mangueira em seu próprio quintal: “Deu certo, está funcionando”, atesta.

O vereador que já foi do PR, hoje está no PP, mas admite que tem vontade de se filiar ao PL, elenca algumas ideias para tornar mais eficaz a parafernália que pode espantar os pássaros das árvores. “Pode-se instalar uma roldana com um cabo e uma lata para fazer barulho ou até mesmo um ventilador velho que movimente as latas.”

O Pix do vereador Helinho para "ajudar" Bolsonaro Crédito: Instagram

O lado ambientalista do parlamentar bolsonarista vem à tona mais uma vez: “Li que os pássaros não têm mais espaços na floresta e por isso encontram nas cidades o alimento de que precisam para viver”, diz o vereador, que depositou um Pix no valor de R$ 50 para “ajudar” Bolsonaro a pagar as milionárias indenizações determinadas pela Justiça contra o ex-presidente.