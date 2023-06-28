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Leonel Ximenes

Vereador bolsonarista no ES quer espantalhos em árvores

Parlamentar está preocupado com o cocô dos pássaros que sujam a praça principal da sua cidade, mas ao mesmo tempo quer preservar as aves

Públicado em 

28 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O espantalho em árvore em Rio Novo e o vereador Helinho
O espantalho em árvore em Rio Novo do Sul e o vereador Helinho Crédito: Divulgação
O vereador Hélio Scheidegger, de Rio Novo do Sul, se proclama bolsonarista assumido (“bastante doente”, resume), mas, diferentemente da maioria dos adeptos do ex-presidente da República, tem preocupações ambientais.
A mais recente delas envolve uma velha polêmica na pequena e pacata cidade do Sul do Estado: como impedir os pássaros que se aninham nas árvores na praça mais central de Rio Novo, principalmente nos finais de tarde, de continuar sujando o espaço com suas fezes?
Helinho, como é mais conhecido, tem uma solução que será apresentada ao prefeito Jocenei Marconcini Castelari em forma de indicação parlamentar: a instalação de espantalhos no copa dos oito oitis que embelezam e refrescam a Praça Áureo Viana, também chamada de central ou da igreja católica, para afugentar principalmente os guaxes (Cacicus haemorrhous).
“É uma solução simples, sem custo para o município e sem prejudicar os pássaros. Recentemente a prefeitura fez uma poda radical nas árvores, mas não adiantou nada”, lamenta o vereador, de 58 anos, que é capitão PM da reserva.
"O Executivo Municipal ainda não encontrou solução para afugentar os pássaros ou conviver com eles em harmonia. Está aí uma solução encontrada: colocar um espantalho sobre a copa das árvores"
Hélio Scheidegger - Vereador em Rio Novo do Sul
Para o nobre edil, os espantalhos são a solução para o problema. Helinho cita o exemplo de um morador de Rio Novo do Sul que instalou o boneco no alto de uma mangueira em seu próprio quintal: “Deu certo, está funcionando”, atesta.

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O vereador que já foi do PR, hoje está no PP, mas admite que tem vontade de se filiar ao PL, elenca algumas ideias para tornar mais eficaz a parafernália que pode espantar os pássaros das árvores. “Pode-se instalar uma roldana com um cabo e uma lata para fazer barulho ou até mesmo um ventilador velho que movimente as latas.”
O Pix do vereador Helinho para
O Pix do vereador Helinho para "ajudar" Bolsonaro Crédito: Instagram
O lado ambientalista do parlamentar bolsonarista vem à tona mais uma vez: “Li que os pássaros não têm mais espaços na floresta e por isso encontram nas cidades o alimento de que precisam para viver”, diz o vereador, que depositou um Pix no valor de R$ 50 para “ajudar” Bolsonaro a pagar as milionárias indenizações determinadas pela Justiça contra o ex-presidente.
Com essa pegada ecológica, será que Helinho Scheidegger seria escolhido por Bolsonaro para ser seu ministro do Meio Ambiente? Talvez os guaxes de Rio Novo tenham a resposta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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