Vereador bolsonarista no ES quer espantalhos em árvores

O vereador Hélio Scheidegger, de Rio Novo do Sul
, se proclama bolsonarista assumido (“bastante doente”, resume), mas, diferentemente da maioria dos adeptos do ex-presidente da República, tem preocupações ambientais.
A mais recente delas envolve uma velha polêmica na pequena e pacata cidade do Sul do Estado
: como impedir os pássaros que se aninham nas árvores na praça mais central de Rio Novo, principalmente nos finais de tarde, de continuar sujando o espaço com suas fezes?
Helinho, como é mais conhecido, tem uma solução que será apresentada ao prefeito Jocenei Marconcini Castelari em forma de indicação parlamentar: a instalação de espantalhos no copa dos oito oitis que embelezam e refrescam a Praça Áureo Viana, também chamada de central ou da igreja católica, para afugentar principalmente os guaxes (Cacicus haemorrhous).
“É uma solução simples, sem custo para o município e sem prejudicar os pássaros. Recentemente a prefeitura fez uma poda radical nas árvores, mas não adiantou nada”, lamenta o vereador, de 58 anos, que é capitão PM da reserva.
Para o nobre edil, os espantalhos são a solução para o problema. Helinho cita o exemplo de um morador de Rio Novo do Sul que instalou o boneco no alto de uma mangueira em seu próprio quintal: “Deu certo, está funcionando”, atesta.
O vereador que já foi do PR, hoje está no PP, mas admite que tem vontade de se filiar ao PL, elenca algumas ideias para tornar mais eficaz a parafernália que pode espantar os pássaros das árvores. “Pode-se instalar uma roldana com um cabo e uma lata para fazer barulho ou até mesmo um ventilador velho que movimente as latas.”
O lado ambientalista do parlamentar bolsonarista vem à tona mais uma vez: “Li que os pássaros não têm mais espaços na floresta e por isso encontram nas cidades o alimento de que precisam para viver”, diz o vereador, que depositou um Pix
no valor de R$ 50 para “ajudar” Bolsonaro
a pagar as milionárias indenizações determinadas pela Justiça contra o ex-presidente.
Com essa pegada ecológica, será que Helinho Scheidegger seria escolhido por Bolsonaro para ser seu ministro do Meio Ambiente? Talvez os guaxes de Rio Novo tenham a resposta.