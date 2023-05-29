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Leonel Ximenes

Vereador pede revogação de título de “herói negro” para Magno Malta

Comenda Zumbi dos Palmares foi aprovada no ano passado para ser concedida ao senador, que agora está sendo acusado de racismo no caso de agressão racial sofrida pelo jogador brasileiro Vini Jr.

Públicado em 

29 mai 2023 às 15:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Senador Magno Malta em novembro de 2022
Magno Malta disse que fez apenas uma "analogia" no caso Vini Jr. Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
O vereador Anderson Muniz (Podemos) fez um requerimento à Câmara da Serra para que revogue a Comenda Zumbi dos Palmares ao senador Magno Malta (PL), aprovada no final do ano passado, mas até hoje não foi entregue. O parlamentar pediu à Procuradoria da Casa que se manifeste formalmente sobre o projeto de concessão da honraria.
No documento, Muniz afirma que falta a manifestação formal da Procuradoria sobre o projeto de decreto legislativo referente à Comenda. Para o parlamentar, a honraria não pode ser entregue a Malta enquanto não for publicado o decreto.
O senador bolsonarista está sendo acusado de racismo por debochar, durante uma reunião do Senado, da agressão racial sofrida pelo jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, no jogo contra o Valencia, válido pelo Campeonato Espanhol. Torcedores chamaram o atacante brasileiro de “macaco”, ato que provocou repulsa e indignação no mundo inteiro.

HONRARIA FOI APROVADA NO FINAL DO ANO PASSADO

Conforme a coluna publicou, no dia 22 de dezembro do ano passado, o projeto de concessão da comenda ao então senador eleito foi aprovado por 11 votos favoráveis, cinco contra e quatro abstenções.
“É um escárnio à memória de Zumbi dos Palmares essa Casa conceder uma honraria como essa ao senador eleito Magno Malta”, discursou Muniz durante a votação da matéria, posicionando-se contrariamente à indicação.

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Votaram a favor da concessão da comenda ao senador os seguintes vereadores: Adriano Galinhão (PSB), Dr. William Miranda (PL), Ericson Duarte (Rede), Gilmar Dadalto (PSDB), Igor Elson (PL), Jefinho do Balneário (PL), Pablo Muribeca (PL), Prof. Artur Costa (SD), Saulinho da Academia (Patriota), Teilton Valim (PP) e Wellington Alemão (PSC).
Votaram contra: Anderson Muniz (Podemos), Elcimara Loureiro (PP), Fred (PSDB), Prof. Alex Bulhões (PMN) e Prof. Rurdiney (PSB).
Abstiveram-se: Cleber Serrinha (PDT), Paulinho do Churrasquinho (PDT), Rodrigo Caçulo (Republicanos) e Sérgio Peixoto (Pros). Não votaram: Rodrigo Caldeira (presidente, não vota), Raphaela Moraes (Rede) e Wilian da Elétrica (PDT).

PGR PEDE ABERTURA DE INQUÉRITO CONTRA MALTA

Na sexta-feira (26), a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para apurar declarações de Magno Malta associando a defesa do jogador Vinícius Júnior contra casos de racismo a associações de defesa dos animais.
Pressionado pela grande repercussão do caso, o senador que representa do Espírito Santo alegou que fez "uma analogia para defender" o atleta, e citou que é um homem negro e pai de uma negra.

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Manta também foi denunciado ao Conselho de Ética do Senado e ao STF. O Psol quer a cassação do senador, enquanto o senador Fabiano Contarato (PT-ES), líder do PT na Casa, denunciou o colega de bancada no Supremo por injúria racial.

QUEM FOI ZUMBI DOS PALMARES?

Segundo a Fundação Cultural Palmares, do governo federal, Zumbi dos Palmares nasceu em 1655, no Estado de Alagoas. Ícone da resistência negra à escravidão, liderou o Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil Colonial. Localizado na região da Serra da Barriga, atualmente integra o município alagoano de União dos Palmares.
Embora tenha nascido livre, Zumbi foi capturado aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico, do qual recebeu o batismo e foi nomeado Francisco. Aprendeu a língua portuguesa e a religião católica, chegando a ajudar o padre nas celebrações de missas. Porém, aos 15 anos, voltou a viver no quilombo, pelo qual lutou até a morte, em 1695.
O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o país como o Dia da Consciência Negra.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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