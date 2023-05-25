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No Supremo

Aras pede inquérito contra Magno Malta por ofensas a Vini Jr.

Procurador-geral pediu ao STF autorização para apurar a gravidade das declarações do senador, que disse que imprensa estaria 'revitimizando' o atleta e cobrou que "defendam dos macacos'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2023 às 15:08

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 15:08

BRASÍLIA - O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a abertura de um inquérito contra o senador Magno Malta (PL-ES) por ofensas ao jogador de futebol Vinicius Junior.
Na terça-feira (23), o parlamentar criticou a imprensa por estar "revitimizando" o atleta por Ibope e ainda cobrou associações da causa animal para que "defendam os macacos", já que o bicho estava sendo exposto.
Aras pediu à corte autorização para apurar a gravidade das declarações do senador.
Senador Magno Malta
Magno Malta fez declaração na última terça-feira (23) Crédito: Jefferson Rudy/Senado
No domingo (21), Vinicius Junior foi alvo de racismo na partida entre Valencia e Real Madrid. Torcedores do Valencia começaram a gritar "mono" ("macaco" em espanhol) nos momentos em que o brasileiro esteve perto da lateral.
Um grupo formado por artistas, jogadores, ativistas, advogados, apresentadores e intelectuais como Camila Pitanga, Raí, Cléber Machado e Teresa Cristina também reagiu às declarações, como mostrou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Eles vão acionar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado pedindo a cassação do mandato de Magno Malta.

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