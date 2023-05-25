Aras pede inquérito contra Magno Malta por ofensas a Vini Jr.

Na terça-feira (23), o parlamentar criticou a imprensa por estar "revitimizando" o atleta por Ibope e ainda cobrou associações da causa animal para que "defendam os macacos", já que o bicho estava sendo exposto.

Aras pediu à corte autorização para apurar a gravidade das declarações do senador.

Magno Malta fez declaração na última terça-feira (23) Crédito: Jefferson Rudy/Senado