Quantos episódios de racismo ainda seremos obrigados a assistir?

Vinicius Junior confrontou torcedores racistas do Valencia Crédito: Getty Images/BBC Brasil

Caros, é extremamente exaustivo. Quem acompanha minimamente o meu trabalho sabe que por aqui falamos de muito mais do que só futebol. E racismo é um dos assuntos que inevitavelmente precisa ser tratado neste espaço. Não é com satisfação, mas por necessidade. E segue sendo revoltante ver que é um cenário que não muda.

Confesso que até demorei a escrever sobre o ocorrido com Vinicius Junior . Acho que é porque é difícil digerir. Um jovem preto, de 22 anos, hostilizado por milhares de criminosos disfarçados de torcedores em um estádio. E esse foi só um dos episódios mais gritantes ao longo de uma temporada em que dia após dia, Vini foi alvo de insultos racistas em jogos do Campeonato Espanhol.

É inacreditável ver que o ser humano é capaz de querer diminuir uma pessoa pela cor da sua pele. Vinicius Junior apenas se dedica ao seu trabalho. É um dos melhores do mundo no que faz, mas é obrigado a lidar com atos cruéis e desumanos. E o pior, os racistas se sentem no direito de manter suas práticas criminosos.

Vini foi ofendido, agredido e ainda foi expulso pelo árbitro de campo, mesmo na condição de vítima. As reações beiram o inacreditável. Imprensa cobrando desculpa do atacante aos torcedores, presidente de La Liga repudiando o jogador e não o racismo, jogador brasileiro do clube rival tentando minimizar o ocorrido ao dizer que a torcida chamou Vini de “tonto” e não de “mono” (macaco em espanhol). Querem a todo custo achar que tudo isso é normal.

Eles querem o direito ao racismo, mas merecem pagar por seus crimes e falta de humanidade. Nenhum preto quer ser forte na luta contra o preconceito, isso é algo que o mundo impõe, mas nunca um desejo. Qualquer preto quer ser respeitado, quer sentir a liberdade de não ser julgado pela cor da sua pele, e quer justiça. Por que o negro tem que ser forte na luta contra o racismo e ser obrigado a aguentar tudo isso? Até quando?

Chega de notas de repúdio, basta de faixas e cartazes com dizeres rasos sobre a luta ao racismo. Não dá mais! Os responsáveis precisam ser punidos e as pessoas precisam entender que racismo é crime. E também não dá para se indignar apenas quando as manifestações racistas tomam grandes dimensões. Não dá para vestir a camisa antirracista hoje e jogar ela fora amanhã.

O episódio na Espanha é grave, mas aqui no Brasil milhares de jovens negros morrem todos os dias. O racismo mata. Vivemos em um país, que por ser preto você pode ser confundido e ter seu carro metralhado com 80 tiros, ou pode ser espancado em alguma sala fechada de um supermercado. Vira estatística: “caso isolado número 100 mil”.

Sabe porque eu detesto escrever sobre racismo? Porque toda vez que escrevo sobre isso minha mente revisita momentos que eu gostaria de esquecer: o olhar de quem acha que vai ser assaltado só de te ver do lado em um espaço público, o segurança que te acompanha em cada corredor do supermercado, a revista truculenta e gratuita na entrada do bairro, ser parado em todas as blitz. É a eterna suspeita de que o preto tá fazendo coisa errada. Isso sem contar no mercado de trabalho que é preciso se esforçar o dobro dos concorrentes para conseguir uma vaga ou ter que se provar importante em todo o tempo para não correr o risco de ser demitido.