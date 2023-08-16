Síndrome de Burnout: quando o trabalho se torna tóxico

Síndrome de burnout, trabalho, cansaço Crédito: Pixabay

Trabalhar é um aspecto da vida que contribui com a percepção de si como pessoa de valor visto que revela competências e habilidades, reforça valores e princípios, além de estimular sonhos e projetos futuros. Porém, o brilho e o prazer de trabalhar podem sumir quando o excesso de carga horária, a exigência de produtividade e as pressões constantes causam uma exaustão física e psíquica que dificultam seu desempenho laboral. Tal quadro é conhecido como Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional.

Sintomas

Essa exposição intensa ao estresse crônico no ambiente de trabalho causa exaustão emocional, despersonalização (passar a agir no automático) e baixa realização profissional. Alguns sintomas comuns são:

Alterações de comportamento: mudanças de humor, de apetite, de foco, no sono



Sentimentos negativos com relação ao trabalho: fracasso, insegurança, pessimismo e irritabilidade

Isolamento social



Cansaço excessivo



Falta de atenção às necessidades pessoais: o trabalho passa a ser o foco principal, começa a levar trabalho para casa, deixa de cuidar de si e de fazer atividades prazerosa



Cuidado: o quadro tende a se agravar se a pessoa não percebe os sinais ou evita buscar ajuda profissional.

A boa notícia é que essa é uma condição possível de ser tratada por meio de psicoterapia e, se necessário, uso de medicação. Além dos acompanhamentos médico e psicológico, outras estratégias que contribuem para restaurar o bem-estar mental envolvem fazer exercícios físicos; realizar atividades relaxantes: lazer, meditação, ouvir música, ler; retomar o contato social; e ter um tempo pessoal de qualidade.

Exercício físico Crédito: Anna Bizon/Freepik

Prevenção

Prevenir esse esgotamento profissional envolve tanto melhorias na dinâmica laboral quanto atitudes individuais voltadas ao autoconhecimento e ao autorrespeito. É importante que o ambiente de trabalho seja promotor de crescimento e de cuidado com a saúde mental dos colaboradores. Isso pode acontecer promovendo formas seguras de feedback, criando espaços de integração e olhando menos para o que falta e valorizando mais a contribuição do talento individual para a melhoria do desempenho coletivo. E do ponto de vista individual, o que você pode fazer?