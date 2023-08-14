Metro quadrado residencial mais caro do país: cidades do ES surpreendem

Esqueça a poderosa São Paulo, a badalada Cidade Maravilhosa: a capital capixaba
aparece em terceiro lugar no ranking das cidades com o metro quadrado residencial mais caro do país. Segundo o ranking FipeZap+, Vitória só fica atrás, pela ordem, de Balneário Camboriú e de Itapema, ambas no litoral de Santa Catarina, mas lidera entre as capitais.
A outra cidade que aparece no levantamento é Vila Velha
, que aparece na 13ª posição. Em Vitória, o metro quadrado residencial, em julho, estava cotado a R$ 10.549, perdendo apenas para Itapema (R$ 11.717) e Balneário Camboriú (12.335), a cidade dos prédios gigantes.
Vila Velha, de acordo com o ranking FipeZap+, tem o metro quadrado residencial avaliado em R$ 7.703. São Paulo
, a quarta da lista, surge com o metro quadrado em R$ 10.483, vindo a seguir a capital catarinense, Florianópolis (R$ 10.313). Não há outras cidades capixabas no ranking das 50 mais caras do país.
“Vitória teve um grande empreendimento no ano passado com apartamentos sendo vendidos a R$ 20 mil por metro quadrado. Vitória, assim como Vila Velha, é uma cidade que teve valorização local, não foi em razão de turistas”, analisa Cyro Naufel, diretor institucional do Grupo Lopes, em declaração ao Estadão.
Segundo o índice FipeZap, o preço médio dos imóveis residenciais subiu 5,61% nos últimos 12 meses até junho. A alta foi acima do IPCA, que subiu 3,8% no período, e do IGP-M, que caiu 7,72%.