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Leonel Ximenes

Metro quadrado residencial mais caro do país: cidades do ES surpreendem

Cidade capixaba supera até o custo de São Paulo e Rio de Janeiro

Públicado em 

14 ago 2023 às 13:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Praticantes de surf aproveitam ondas mais altas em Camburi
Orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Esqueça a poderosa São Paulo, a badalada Cidade Maravilhosa: a capital capixaba aparece em terceiro lugar no ranking das cidades com o metro quadrado residencial mais caro do país. Segundo o ranking FipeZap+, Vitória só fica atrás, pela ordem, de Balneário Camboriú e de Itapema, ambas no litoral de Santa Catarina, mas lidera entre as capitais.
A outra cidade que aparece no levantamento é Vila Velha, que aparece na 13ª posição. Em Vitória, o metro quadrado residencial, em julho, estava cotado a R$ 10.549, perdendo apenas para Itapema (R$ 11.717) e Balneário Camboriú (12.335), a cidade dos prédios gigantes.
Vila Velha, de acordo com o ranking FipeZap+, tem o metro quadrado residencial avaliado em R$ 7.703. São Paulo, a quarta da lista, surge com o metro quadrado em R$ 10.483, vindo a seguir a capital catarinense, Florianópolis (R$ 10.313). Não há outras cidades capixabas no ranking das 50 mais caras do país.
“Vitória teve um grande empreendimento no ano passado com apartamentos sendo vendidos a R$ 20 mil por metro quadrado. Vitória, assim como Vila Velha, é uma cidade que teve valorização local, não foi em razão de turistas”, analisa Cyro Naufel, diretor institucional do Grupo Lopes, em declaração ao Estadão.
Segundo o índice FipeZap, o preço médio dos imóveis residenciais subiu 5,61% nos últimos 12 meses até junho. A alta foi acima do IPCA, que subiu 3,8% no período, e do IGP-M, que caiu 7,72%.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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